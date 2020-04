En Audio: Una pelea cubana contra la COVID-19

Diversos son los ejemplos de entrega, valor y profesionalismo que los hijos e hijas de Cuba ofrecen en suelo patrio y alrededor del mundo en la lucha contra la pandemia provocada por el Sars-CoV-2.

Desde vecinos como Rosaura, en el capitalino municipio 10 de octubre; Adela, de San Miguel del Padrón; Evangelina, en Playa; o Freddy, en Cotorro, y hasta profesionales de la salud como la enfermera Niurka Fernández, de Arroyo Naranjo, y los cientos de colaboradores que hoy se encuentran junto a otros pueblos enfrentando la COVID-19, quienes amamos esta isla hacemos del trabajo constante, la disciplina y la fe en la salvación del hombre ante dicha enfermedad las principales herramientas para vencer la pandemia.





Sin embargo, aun en los tiempos que corren hay quienes no dejan a un lado el odio y el rencor. El gobierno de los Estados Unidos persiste en el criminal e injusto bloqueo contra Cuba incluso en estas circunstancias.



La maldad imperial tienes garras interminables y el cinismo rampante para afirmar que los bienes que necesitan determinados países en su lucha contra el coronavirus no están sancionados. Así lo aseguró Mike Pompeo en declaraciones desde el departamento de estado este martes.



Pero del dicho al hecho hay un gran trecho… Bien lo sabe el embajador de Cuba en China, Carlos Miguel Pereira, quien denunciaba como el bloqueo no permitía que un significativo donativo del gigante electrónico chino Alibaba y de su fundador, Jack Ma, llegara a Cuba.





El envío incluía a otros países de la región como Argentina, Brasil, Chile o Ecuador, quienes ya han confirmado el arribo de equipamientos como ventiladores, guantes, trajes de médicos, mascarillas. Sin embargo, a la mayor de las Antillas no pudo llegar por la negativa del transportista, una empresa estadounidense, la cual declinó a última hora su encomienda bajo el argumento de las regulaciones del bloqueo impuesto contra el país de destino.



De cualquier forma, pese a tanto odio y desinterés hacia la condición humana, el pueblo cubano continúa volcado en la inmensa obra que constituye nuestra Revolución, ahora desafiando al Sars-CoV-2 desde diversos rincones del planeta y seguros de que ganaremos la pelea.

