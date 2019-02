Perfecto Romero, del azadón a la fotografía

Cuenta Perfecto Romero Ramírez que dejó el azadón y el campo para convertirse en fotógrafo, allá por los años 50 del pasado siglo, cuando se hizo rebelde para luchar contra la tiranía batistiana, y el Che le dijo que su función en el Ejército no era la pelea cuerpo a cuerpo, sino perpetuar la Historia a través de las imágenes.



“El Che era periodista y quería hacer un periódico; ya tenía la experiencia con otro que había hecho en la Sierra Maestra y con la emisora Radio Rebelde; y mandó a buscar una imprenta para subirla al Escambray. Solo me dijo que yo iba a ser el fotógrafo, y que buscara un lugar, como un cuarto oscuro, donde pudiera hacer las fotos.



“Así estuve con él en varios momentos importantes de la guerra, como en la toma de Santa Clara y de Placetas; y junto a Camilo participé en la toma de Yaguajay, y en poco tiempo le tomé muchas fotos”.



Desde entonces la fotografía se ha convertido en el centro de su vida. A través de sus instantáneas ha podido difundir por todo el mundo la Historia de Cuba y el quehacer revolucionario de las principales figuras que dieron vida a la Revolución cubana. Ha acompañado también con sus reproducciones la prosa de escritores que investigan sobre el tema.



“Primero hice un libro sobre Camilo; luego, junto a cuatro fotógrafos más hicimos otro para presentarlo en una exposición en Francia, donde hay 12 fotos del Che hechas por mí; y para la presente edición de la Feria del Libro de La Habana, la Editorial Aurelia publicó un libro que lleva mi nombre como título, y constituye un cúmulo de fotos sobre el Che, Camilo, Fidel y Raúl”.



Perfecto Romero Ramírez es fundador de la revista Verde Olivo, donde trabajó hasta 1988. A sus 84 años de edad aún se mantiene activo en la profesión como miembro del colectivo de la Editorial Palante.



Sin embrago, a pesar de su trayectoria y la universalidad de su obra, los niños son para él el público más importante. Le resulta insuficiente todo lo que pueda hacer para que ellos conozcan una parte de la Historia de Cuba a través de sus vivencias y de lo que pudieron capturar sus fotografías.



“Visito las escuelas, e intercambio con niños de quinto y sexto grados. Les llevo algunas de mis fotos y les explico dónde fueron tomadas, en qué circunstancias, y quiénes aparecen en ellas. Ha sido una idea muy bien acogida”.



Como a cualquier otro fotógrafo, a Perfecto le resulta difícil escoger una foto preferida de entre todas las que ha tomado. No obstante, asegura que aquella que hizo el día del entierro de las víctimas de La Coubre, donde está Fidel junto a Dorticós, el Che y otros compañeros tomados de brazo, encierra la esencia de su profesión: provocar sentimientos sin mencionar palabras, solo a través de una imagen inmortal.

Del Autor