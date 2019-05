Permanecen activistas en embajada de Venezuela en EEUU

Activistas estadounidenses opuestos a la entrega de la embajada de Venezuela a la oposición de ese país permanecen hoy dentro del edificio después de recibir un documento de desalojo que denunciaron como ilegal, según un reporte de Prensa Latina. Los participantes en la acción dentro de la legación diplomática, quienes se identifican como Colectivo de Protección Civil de la Embajada, aseguran que están en el lugar de forma legítima porque fueron invitados por el Gobierno constitucional de Nicolás Maduro, a quien Washington desconoce y busca sacar del cargo. Medea Benjamin, cofundadora de la organización Code Pink y una de las promotoras de la iniciativa que comenzó hace más de un mes, escribió en la red social Twitter. Cuatro increíblemente valientes protectores todavía están dentro de la Embajada de Venezuela. Héroes. Mientras Mara Verheyden-Hilliard, abogada del colectivo, declaró anoche que fuerzas del orden utilizaron cortadores de perno para romper una cerradura, entraron por la puerta principal de la embajada y entregaron la orden de desalojo, pero finalmente decidieron no hacer arrestos en el lugar. Los manifestantes dentro del edificio y otros que se encuentran afuera en apoyo a la acción rechazaron el documento al considerarlo una violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. En un comunicado emitido este lunes los activistas afirmaron que llevan 34 días en el lugar y están preparados para permanecer por el tiempo que sea necesario para resolver la disputa de la embajada de manera pacífica y coherente con el derecho internacional. (PL)



Denuncia Venezuela el ingreso de policías a su embajada



El Gobierno de Venezuela denunció este lunes que no autorizó el ingreso de la Policía de Estados Unidos al edificio de su embajada en Washington para el desalojo ilegal de los activistas que defienden las instalaciones, autorizados por la administración del presidente Nicolás Maduro. El viceministro venezolano para América del Norte, Carlos Ron, indicó a través de su cuenta en Twitter que la irrupción en las instalaciones de la sede diplomática es ilegal. Oficiales de la Policía Metropolitana de Washington llegaron al lugar de la embajada para romper los candados del lugar. Los funcionarios de Venezuela afirmaron que esto representa una violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Reiteraron también que defenderán el respeto al derecho internacional pese a la presión y a las agresiones que han sido cometidas contra la nación suramericana para socavar su soberanía. Igualmente, denunciaron que al lugar también llegaron manifestantes no autorizados, quienes agredieron a los activistas allí presentes, "sí ingresaron y no hubo arrestos ni intentos de detenerlos" por parte de la policía estadounidense. (Telesur)



Acusa Rusia a EEUU de preparar condiciones en Europa para uso de arma nuclear



La instalación por Estados Unidos de armas nucleares en Europa, con la anuencia de países de esa región, constituye una preparación para el empleo de esas armas de destrucción masiva. Para el director del departamento de no proliferación y control de armamentos de la Cancillería rusa, Vladimir Ermakov, constituye una provocación que Europa se prepare para emplear armas nucleares, con participación de estados fuera del 'club atómico'. Algunas naciones europeas dependientes de Washington se hacen los desentendidos o simplemente temen pensar siquiera sobre tal la provocación, comentó Ermakov. El funcionario ruso fustigó a las naciones europeas por permitir que Estados Unidos los ponga en peligro. De que refuerzo del régimen de no proliferación se puede hablar seriamente, cuando los aparentemente civilizados estados europeos se sitúan ellos mismo al borde de una catástrofe nuclear y de su completa autodestrucción, comentó el diplomático ruso. En febrero pasado, el presidente ruso, Vladimir Putin, al referirse a la salida de Washington del Tratado de Armas Nucleares de mediano y corto alcance, explicó que su país nunca será el primero en desplegar esos misiles en la frontera con Europa. Sin embargo, en caso de que Estados Unidos sitúe tales cohetes en Europa, Rusia se reserva el derecho de considerar como blancos no solo a los territorios donde se sitúen esos armamentos, sino también los centros donde se toman las decisiones para su empleo.



Decretan en Sri Lanka el Toque de queda



Los medios internacionales de prensa dan a conocer hoy que las autoridades de Sri Lanka impusieron este lunes un toque de queda en todo el país tras un estallido de violencia contra la comunidad musulmana, que dejó una persona, producto de un linchamiento. Fuentes locales confirmaron que mezquitas, comercios y vehículos fueron atacados por grupos de jóvenes armados con palos y barras de hierro, quienes hicieron irrupción en distintas zonas de norte del país. En cuestión de horas, la violencia se fue extendiendo por toda la isla, obligando a las autoridades a decretar el toque de queda y prohibir las manifestaciones y concentraciones. Como medida para contrarrestar las acciones violentas, el Ejército fue desplegado en todo el país, al tiempo que también fueron bloqueadas las redes sociales para evitar que se utilicen para atizar la tensión intercomunitaria. Esta escalada de tensión se produce menos de un mes después de la matanza del Domingo de Resurrección, cuando una serie de atentados contra iglesias y hoteles de lujo, reivindicados por el grupo autodenominado Estado Islámico (Daesh en árabe), dejó 258 muertos.



