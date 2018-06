Perros callejeros sin protección animal

Desde hace ya bastante tiempo, más del que debería, existe en Cuba una discusión no siempre muy pública sobre la protección animal, y la carencia de suficientes normativas legales sobre el tema; trata el espacio "Palabra con filo", desde Haciendo Radio.



Salta de vez en vez, cuando a la prensa llegan quejas de maltratos evidentes que ocurren en nuestras calles, o ante la circulación en internet de denuncias y preocupaciones de la ciudadanía.



En particular, el asunto de los perros callejeros y la lamentable situación en que se hallan esas criaturas es una parte bastante significativa de ese debate.







La proliferación de los canes en las calles, sin cuidados, expuestos a accidentes y enfermedades, no solo es un asunto de salud pública, sino sobre todo de civismo y humanidad.



Porque es cierto que esos animales pueden provocar desde accidentes de mayores consecuencias en las vías, hasta agresiones y mordidas a infantes o transeúntes adultos, sin descontar lo que pueden representar como vector trasmisor o propagador de enfermedades.



Pero, como reiteran muchas personas y grupos defensores de los animales, los perros callejeros muchas veces provienen de hogares de donde fueron expulsados, o son resultados de poco efectivas medidas de control de su natalidad.







El problema es sensible, pues las acciones profilácticas que se tomen, las cuales al parecer no son muchas ni sistemáticas, al menos en las ciudades más grandes del país, no pueden tampoco ir al extremo de medidas abusivas o que falten al mínimo de condiciones para un manejo correcto de estos animalitos.



Hay iniciativas conmovedoras, algunas de las cuales a veces se hacen públicas en los medios, para el cuidado o atención de los perros u otros animales domésticos que deambulan por las calles. Programas para la esterilización de las hembras, hogares de acogida para cachorros, cuidado y búsqueda de personas que quieran asumir la responsabilidad de una mascota, son algunas de esas buenas acciones que acometen amantes de los animales, ya sea por inspiración individual o como parte de esfuerzos coordinados.



Todavía, sin embargo, parece ser poca y pobre la intervención institucional en este asunto de los perros callejeros. Al menos no abunda la información periódica e instructiva sobre lo que se hace al respecto.







Quizás hay que buscar en estos problemas un vínculo más dinámico entre las iniciativas ciudadanas que puedan surgir, y los empeños de las entidades que deben atender el manejo de estos animales, en una relación donde tienen que desempeñar un papel fundamental para organizar ese nexo las estructuras del Poder Popular en la circunscripción, los consejos populares y municipios.



Lo que sí no debemos quedarnos impasibles, y cada quien, en la medida de sus posibilidades, prestar atención y contribuir a salidas humanas y prácticas para protegernos y proteger también a esos perros que sí no tienen la culpa de ser… callejeros.









