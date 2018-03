Persigue a Trump escándalo personal con actriz porno

2018-03-26 12:43:57 / web@radiorebelde.icrt.cu





Ni el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni funcionarios de la Casa Blanca se ha pronunciado todavía sobre las últimas acusaciones de la actriz porno Stormy Daniels, quien aseguró haber sido amenaza por un desconocido para que guardara silencio en torno a un supuesto encuentro sexual con el magnate en el 2006.



En una esperada comparecencia ante el programa “60 Minutos” de la cadena televisiva CBS, Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, rompió su silencio y narró anoche que un hombre la abordó en un estacionamiento de Las Vegas en el 2011 después de haber aceptado por primera vez contar su historia a una revista.







“Deja a Trump en paz. Olvídate de la historia”, le habría dicho esa persona a Daniels, cuando ella estaba en un estacionamiento yendo a una clase de gimnasia con su hija pequeña, sentada en el asiento trasero del vehículo, y a la que el individuo habría mirado y dicho: "Es una niña hermosa. Sería una pena si algo le pasa a su madre”.



En su entrevista con la CBS, Daniels remarcó que por aquel incidente del 2011 estaba preocupada por su seguridad y la de su familia, y por eso firmó un contrato de confidencialidad por 130 mil dólares que le entregó el abogado personal del magnate, Michael Cohen, justo antes de las elecciones del 2016, para que guardara silencio sobre su presunto romance.



"Pueden hacer que tu vida sea un infierno de muchas maneras", remarcó Daniels, cuyo romance con Trump ocurrió entre el 2006 y el 2007, cuando Trump ya estaba casado con Melania.



Sobre su decisión de explicar ese episodio en televisión nacional y en hora de máxima audiencia, Daniels afirmó que optó por dar ese paso, porque no le gusta que la gente considere que es una mentirosa o que firmó el pacto de silencio por dinero.







Daniels ya solicitó ante un tribunal en Los Ángeles que el acuerdo sea declarado inválido, inaplicable y/o nulo, ya que no lo suscribió el magnate inmobiliario, sino su letrado.



A su vez, los letrados del mandatario contrademandaron a Daniels por 20 millones de dólares en daños y perjuicios.



Stormy Daniels es una de las tres mujeres que iniciaron acciones legales por supuestos encuentros o agresión sexual en la que Trump se ve envuelto.



Esta misma semana, una exmodelo de Playboy que asegura haber mantenido un romance con el magnate, Karem McDougal, presentó también una demanda en la que pide anular un pacto firmado en 2016 donde se certificaba que guardaría silencio sobre esa relación.



Sin embargo, el caso de Stormy Daniles es diferente al de los demás, debido a los actos de intimidación y las tácticas que se utilizaron para silenciarla, según destacó su abogado, Michael Avenatti, en declaraciones a la BBC.



A su vez, los críticos de Trump han sugerido que el dinero pagado a Daniels podría equivaler a una contribución ilícita de la campaña electoral del magnate, susceptible de una investigación judicial.



El abogado del magnate, Michael Cohen, confirmó haber pagado de su bolsillo los 130 mil dólares por el silencio de la estrella porno, pero aseguró que esa suma no procedía de Trump ni de su Corporación, como tampoco se lo devolvieron después.



Por ahora, nadie se atreve a vaticinar cuáles serían las implicaciones reales que podrían tener para Donald Trump las revelaciones de la actriz, un escándalo que algunos legisladores consideran preocupante.



El congresista de Carolina del Sur, Mark Sanford, fue uno de los pocos republicanos en hablar del asunto hace un tiempo, cuando en declaraciones al Washington Post, se preguntó si el Congreso habría realizado audiencias, en caso de que el escándalo hubiera sido de un presidente demócrata y se hubiera pagado el silencio en su campaña electoral.



(Noticiero Nacional de Radio)