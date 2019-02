Persona reservada también vale por dos

2019-02-05 11:05:34 / web@radiorebelde.icrt.cu





A veces nos tropezamos con individuos a quienes si les decimos: no se lo digas a nadie, casi que es el modo más efectivo de conseguir que todo el mundo se entere de algo. Por el contrario, una persona reservada siempre está dispuesta a escuchar, ayudar, y no comentar a las demás lo que sabe.



Ese sentido de la discreción, como ya dijimos en este espacio en otra ocasión, no solo es una virtud, sino también una habilidad necesaria en muchas coyunturas, comenta el periodista Francisco Rodríguez Cruz en Haciendo Radio.



Ser reservado o reservada es como un sentido adicional que otorga la madurez, y que como esta, también hay quienes nunca lo desarrollan.



Ser de naturaleza discreta no quiere decir que ocultemos verdades ni disimulemos razones, sino que sepamos evaluar qué información es pertinente ofrecer y cuándo, en cualquier ámbito de nuestras vidas.



También es importante que sepamos distinguir cuando determinada información o conocimiento de lo que les sucede a otras personas, no es de nuestra incumbencia, o sencillamente, no tenemos derecho a difundirlo.



Ese carácter reservado no es hipocresía, ni falsedad, ni ocultación. Tiene que ser, sobre todo, una herramienta para hacer el bien a quienes confían en uno, incluso para resolver diferencias o conflictos entre gente que nos sea muy cercana.



Porque una persona reservada puede ser muy buena para las negociaciones importantes, lo cual no indica falta de sinceridad, sino el suficiente tino para escuchar, actuar y solo hablar cuando es más útil hacerlo, en función de un objetivo.



Hay incluso profesiones, como bien sabemos, donde la discreción es parte imprescindible del contenido de trabajo, pero con independencia de ello, en cualquier ámbito laboral e incluso familiar, ser una persona reservada nos puede evitar no solo momentos embarazosos, sino problemas personales concretos, y lo que es más esencial, nos pone en mejor situación para apoyar a quienes nos rodean.



La indiscreción o la incapacidad para guardar cierta reserva sobre lo que no nos concierne o involucra a otras personas, por otra parte, suele ser una fuente de conflictos que no es posible subestimar, y lo que es también muy malo, hace que la gente pierda la confianza en quien no sabe callar lo que alguien le confía.



Amistades, relaciones de parentesco, vínculos laborales, todo puede resultar perjudicado cuando no tenemos la prudencia de sopesar nuestras palabras y hasta reacciones, mucho más si es información ajena, que no nos pertenece ni nadie nos pidió que difundiéramos.



Y no solo está la indiscreción verbal, hay incluso miradas y gestos que revelan mucho más que montones de palabras. Una persona reservada tiene el mérito de saber incluso cuándo mira, y hacia dónde lo hace.



Como agravante, hay que añadir que quien actúa de modo poco reservado, y lo hace con premeditación y alevosía, está más próximo ya a otro fenómeno mucho más conocido y cuestionable, por su nocividad y el rechazo que provoca: el chisme y el brete.



Porque, por otra parte, no siempre se trata de guardar secretos que no nos pertenecen, sino de no inmiscuirnos tampoco en cuestiones ajenas y de ese modo violentar derechos de las demás personas.



Una actitud reservada puede ayudarnos además no solo a enmendar errores propios, sino a contribuir con la solución de problemas de las demás personas, o por lo menos, a no agravarlos.



Meditemos, entonces, sobre nuestra capacidad de ser personas reservadas, porque sin dudas, este puede ser un rasgo que denota, como pocos en materia emotiva, nuestra inteligencia.



(Haciendo Radio)