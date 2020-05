🎧🎬 A Perú llegó la sangre de Fidel

El 31 de mayo de 1970, la noticia estremeció al mundo: un devastador terremoto de 7,9 grados en la escala de Richter arrasó con pueblos y dejó un saldo de 70 mil víctimas en Perú.



Según reportes de prensa con los testimonios de las víctimas, “también era domingo ese 31 mayo, y a las 3 y 25 de la tarde, sentimos un tremendo ruido, semejante al de muchos aviones. No sabíamos por dónde venía ni qué pasaba. Finalmente vimos el aluvión de lodo completamente negro con más de 40 metros de altura que avanzaba botando chispas de distintos colores”.



Otros relatos apuntan que, “durante 45 minutos tembló con tanta fuerza la tierra que el Huascarán se zarandeó. Cuarenta millones de metros cúbicos de hielo, lodo y piedras se esparcieron en avalancha sobre ciudades enteras del Norte peruano. Tras la sacudida y el alud, un manto negro de polvo y dolor permaneció durante días en la zona. El fuerte y prolongado sismo de 45 segundos, provocó además el desprendimiento de un bloque de nieve y hielo del pico oriental del nevado Huascarán, que produjo un violento alud y el capítulo más amargo de la catástrofe. La ciudad de Yungay y los pequeños pueblos vecinos del distrito de Ranrahirca desaparecieron; y diez minutos después del terremoto, un aluvión enterró en segundos las localidades de Yungay y Ranrahirca, pero también destruyó casi completamente Caraz y Carhuaz, en el Callejón de Huaylas”.







El poeta peruano Hildebrando Pérez Grande, Premio Casa de las Américas, relató a Prensa Latina que, “hace cincuenta años el Perú vio cómo se venía el cielo abajo. Un terremoto y el deslizamiento de una franja inmensa del Huascarán, el nevado más alto de la cordillera andina, sepultaron pueblos, sembradíos, puentes, caminos y dejaron a su paso decenas de miles de muertos, heridos y damnificados”.



Cuba, fiel a sus principios solidarios y humanistas, acudió de inmediato con ayuda material, y personal de salud, aún cuando entonces, no existían relaciones diplomáticas oficiales entre ambos gobiernos.



El profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, (ISRI), Doctor en Ciencias Luis Suárez Salazar, fue testigo de aquellas jornadas.

En el primer vuelo ya iba ayuda cubana, según la coordinación establecida, porque en esos momentos había un acercamiento inicial, luego de la ruptura diplomática de Perú con Cuba, como la de casi todos los países de la región, en cumplimiento de las órdenes de la OEA. Yo llegué con el segundo vuelo, y me asignan diferentes tareas, entre ellas, recibir en el puerto de El Callao, el primer barco de Cuba con materiales; y después de eso, emprendí un recorrido por las zonas afectadas, en compañía de Santiago Álvarez y el camarógrafo Iván Nápoles, Premio Nacional de Cine 2016, quienes posteriormente hicieron el documental, Piedra sobre Piedra







Sangre cubana para Perú



Cuenta el profesor Suárez Salazar, que entonces se produce un acontecimiento hasta entonces sin precedentes, “Fidel llama, convoca al pueblo, a una donación masiva y voluntaria de sangre para atender a las víctimas del terremoto; y el Comandante en Jefe es el primero en donar sangre”.







Se calcula que más de un millón de cubanos dieron la disposición; y en la antigua provincia de Camagüey, más de 128 mil personas ofrecieron su sangre, aunque no todos pudieron hacer el aporte.



Según la historia recogida por Luis Varcasia Era, especialista en Comunicación Social en la Coordinación provincial de los Comités de Defensa de la Revolución, (CDR), en Camagüey, “en algunos territorios de la provincia no existían condiciones técnicas para las extracciones; otros dispuestos, carecían de los requisitos de peso corporal, hemoglobina o estado de salud óptimo para hacer la donación. El domingo 7 de junio, en horas de la mañana, una multitud estaba en la entrada del Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech, donde funcionaba el Banco Provincial de Sangre; y allí se acondicionaron salas estériles, con cuatro camillas cada una”.



Según las declaraciones a la prensa local del entonces director del Banco Provincial, Doctor Ovidio Olivera Espineta, “respondieron de inmediato también los técnicos de laboratorio, enfermeras y médicos para prestar su cooperación; y en un momento determinado se hicieron 50 donaciones por hora. En Camagüey se realizaron 10 mil donaciones de sangre en apenas 15 días”, la cifra más grande, en la historia de las donaciones masivas.



A Perú llegaron cien mil bolsas de sangre donadas por más de 300 mil cubanos, incluido Fidel, quien fue el primer donante. Además, decenas de médicos de la Isla partieron con todos los equipos necesarios para instalar hospitales de campaña.









En el acto por el aniversario 36 de la creación de los CDR, efectuado el 28 de septiembre de 1996, en la ciudad de Sancti Spiritus, el Comandante en Jefe Fidel Castro, recordaría el hecho.

No las he realizado sistemáticamente, pero sí varias veces, cada vez que hubo algún problema grande en alguna parte del mundo en que fue necesario impulsar un movimiento y estimular las donaciones; algunos casos se mencionaron aquí, como el del Perú, pero hubo donaciones también cuando el terremoto en Armenia, hubo donaciones cuando un terremoto en Irán. Ha habido varias donaciones, donaciones especiales, digamos, cuando han ocurrido catástrofes en otros países, una expresión de internacionalismo y de generosidad muy elevada

Solidaridad humanitaria de Cuba