Piden en Italia el Premio Nobel de la Paz para el contingente médico Henry Reeve

Piden en Italia el Premio Nobel de la Paz para el contingente mdico Henry Reeve

2020-06-15 08:29:29 / web@radiorebelde.icrt.cu





La organización Patria Socialista se sumó a la campaña internacional a favor de la candidatura del contingente médico Henry Reeve para el Premio Nobel de la Paz. La agrupación política italiana acompañó su declaración con la difusión en Facebook de un conmovedor material audiovisual sobre la labor solidaria de los colaboradores cubanos de la salud en diferentes partes del mundo, incluyendo la ayuda prestada a Italia para enfrentar la pandemia de la COVID-19. El audiovisual mostrado en la red social se titula: 'Médicos y no bombas, campaña por el Premio Nobel de la Paz para las brigadas médicas cubanas Henry Reeve', y donde se destacan las figuras del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y el comandante Ernesto Che Guevara. En el día del cumpleaños de Ernesto Che Guevara, médico y guerrillero quien viajó primero por la América Latina curando a los humildes y desposeídos, publicamos este video nuestro en apoyo a la campaña mundial por el Premio Nobel de la Paz a las brigadas médicas cubanas Henry Reeve, indicó Patria Socialista.



Continúan las manifestaciones por la justicia racial en Estados Unidos



Estados Unidos continúa hoy marcado por las protestas a favor de la justicia racial, luego de un fin de semana donde se realizaron múltiples manifestaciones en varias ciudades. Cuando se cumplen este lunes tres semanas del asesinato del afronorteamericano George Floyd a manos de la policía en Minneapolis, en esa ciudad las movilizaciones desatadas tras ese deceso mantienen las denuncias contra la brutalidad policial y llaman la atención sobre otras muertes recientes de hombres negros, y la víspera miles de manifestantes se unieron a una oración cerca de la Casa Blanca como parte de una manifestación organizada por la Iglesia Bautista de Alfred Street y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. También, este domingo miles de personas se reunieron en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, California, y marcharon juntas hacia West Hollywood para denunciar la injusticia racial y apoyar los derechos de la comunidad Lgbtq. En la manifestación algunos activistas se reunieron alrededor de la estrella del presidente del país, el republicano Donald Trump, en el Paseo de la Fama, y exigieron su destitución debido a su retórica divisiva e insensibilidad con los problemas de justicia racial, reportó el diario Los Ángeles Times. Mientras, en Atlanta, Georgia, la indignación creció entre los participantes en las manifestaciones, después del deceso el pasado viernes del hombre negro Rayshard Brooks, de 27 años, quien recibió tres tiros de la policía luego de que dos oficiales blancos trataron de ponerlo bajo custodia y él se resistió. Tal hecho provocó la renuncia de la jefa de la policía de la ciudad, Erika Shields, y el despido del oficial que disparó, Garrett Rolfe, en tanto autoridades locales anunciaron que una decisión acerca de si presentar o no cargos contra el agente debe será tomada en los próximos días.



Reporta China nuevos casos de la COVID-19 en Beijing



Beijing, capital de China, aumentó hoy a 79 los pacientes contagiados de la COVID-19 por un foco originado en el mercado mayorista de alimentos Xinfadi y que preocupa a las autoridades porque podría conllevar a una segunda oleada de la enfermedad. El más reciente parte de las autoridades de salud precisó que en las últimas horas el país añadió 49 nuevos casos confirmados y de ellos 36 se registraron en Beijing, y se reportaron más de seis asintomáticos. Desde el pasado jueves, Beijing registro nuevos contagios de la COVID-19 en ocho distritos, y vinculados al brote en el mercado de Xinfadi, y además se detectaron personas infestadas con el nuevo coronavirus en las provincias de Liaoning, Hebei y Sichuan. El área más preocupante es Fengtai, donde se ubica el mercado y la magnitud de la situación obligó a elevar el nivel de emergencia sanitaria, realizar pruebas a más de 76 mil individuos, cortar el acceso a 11 comunidades residenciales y suspender la docencia en nueve instituciones educativas. Por otro lado, está en marcha una investigación, porque investigaciones preliminares sobre la secuencia genética del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, mostraron diferencia al que circuló en China desde finales de 2019. Mientras, el epidemiólogo del Centro local de Prevención y Control de Enfermedades, Yang Peng, declaró al canal CCTV que los estudios ubican el origen de la cepa en Europa.



Denuncian la movilización policial cerca de la residencia del Embajador mexicano en Bolivia



El corresponsal de la cadena internacional teleSUR en Bolivia, Freddy Morales, informó este domingo que agentes policiales están movilizados en los alrededores de la residencia del embajador de México en La Paz. Además, Morales precisó que aproximadamente 200 efectivos se encuentran armados, con perros policiales y con artículos antimotines en la residencia de la Embajada mexicana, sitio donde se encuentran exiliados varios dirigentes del Movimiento Al Socialismo. Aunque la Policía es manejada directamente por el Gobierno de facto, éste aún no se ha pronunciado al respecto, y al respecto el corresponsal de Telesur, Freddy Morales recordó que a finales de diciembre de 2019 y principios de enero del 2020, se presentaron casos similares de intimidación contra las instalaciones diplomáticas. Este nuevo acoso contra los diplomáticos mexicanos y los exiliados del Movimiento Al Socialismo, se da en medio de un fuerte rechazo popular al Gobierno de facto por su manejo ineficiente de la pandemia y los masivos despidos y disminución de salarios a los trabajadores, lo que generó que la Central Obrera Boliviana se declarara en Emergencia. Por su parte, la Embajada mexicana, María Teresa Mercado informó que el despliegue policial ya se retiró de la zona, en horas de la tarde noche", después de conversar con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, quienes aseguraron la integridad del recinto conforme al Derecho Internacional, la policía se retiró".



Ascienden las cifras de contagiados y muertos por la COVID-19 en el Mundo



La pandemia del nuevo coronavirus en las últimas 24 horas reporta a 7 coma 9 millones de personas contagiadas y 433 mil 472 víctimas mortales en unos 188 países. Estados Unidos sigue como el país más afectado por la pandemia con 2 coma 09 millones de personas contagiadas y 115 mil 732 víctimas mortales, y le sigue Brasil con 867 mil 624 casos y 43 mil 332 fallecidos. Mientras, en tercer lugar está Rusia con 528 mil 267 positivos de la COVID-19 y 6 mil 938 muertos, y este domingo reportó 8 mil 800 nuevos casos. En cuarta posición, India acumula 332 mil 424 casos y 9 mil 520 fallecidos, y a continuación se encuentre el Reino Unido registra 297 mil 347 personas contagiadas y 41 mil 783. Cerrando el grupo de más de 100 mil personas contagiadas con la COVID-19 se encuentran Pakistán, con 144 mil 478 contagiados y 2 mil 729 muertos, Arabia Saudí, con más de 127 mil 541 contagios y 972 decesos y Canadá, con 100 mil 404 casos y 8 mil 218 víctimas mortales.



Repudia el Supremo Tribunal Federal las amenazas de los simpatizantes de Bolsonaro



El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil repudió las amenazas que alientan y protagonizan hoy partidarios del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro en continuas manifestaciones y actos antidemocráticos. 'Infelizmente, Brasil experimentó otro ataque contra el Supremo Tribunal Federal, que también simboliza un ataque contra todas las instituciones constituidas democráticamente', señaló el presidente de la corte superior, Antonio Dias Toffoli, en un comunicado. En varias jornadas nocturnas provocadores de ultraderecha, seguidores de Bolsonaro, utilizaron pirotecnia y corearon cánticos hostiles contra los ministros frente a la sede del órgano de justicia, en el centro de Brasilia. También, en su comunicado el Supremo Tribunal Federal destacó que 'nunca se someterá, como no lo ha hecho en toda su historia, a ningún tipo de amenaza, ya sea velada, indirecta o directa, y seguirá cumpliendo su misión'.



Detectan en Corea del Sur 37 nuevos casos de la COVID-19



Corea del Sur registró 37 nuevos casos del coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total hasta 12 mil 121, informó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del país. De los 37 nuevos contagios de la COVID-19, 13 son importados y 24 locales, mientras que 27 personas fueron dadas de alta médica, detalló las autoridades de salud surcoreana. Durante el domingo 27 infectados por el coronavirus fueron dados de alta médica, y hasta el momento Corea del Sur realizó test de coronavirus de más de 1,1 millones de personas, informaron las autoridades sanitarias.



Incorporarán en Venezuela a nuevos sectores a la flexibilización de la cuarentena



Con la incorporación de 14 nuevos sectores económicos, comienza hoy en Venezuela la jornada de flexibilización de la cuarentena social bajo el esquema siete más siete. Este nuevo período comienza este lunes luego de transcurridos siete días de cuarentena radical, período durante el cual solo estuvieron exceptuados los sectores de alimentos, medicamentos y servicios esenciales para la población. Luego de casi tres meses de iniciados los protocolos para combatir la pandemia y tras probar varias iniciativas, el Ejecutivo venezolano decretó ese nuevo esquema con el fin de posibilitar que la población acceda a determinados servicios en medio de las restricciones impuestas por el azote de la COVID-19. Mientras, que el vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, exhortó la víspera a seguir aplicando las medidas sanitarias para combatir la enfermedad aún durante la jornada de flexibilización, y recordó que esas medidas no se aplican para los estados fronterizos y regiones con alta tasa de contagio del nuevo coronavirus, los cuales se mantendrán bajo las condiciones especiales decretadas por el Gobierno.



(Haciendo Radio)