Piden a justicia peruana impedir salida del país de Kuczynski

2018-03-22 14:00:12 / web@radiorebelde.icrt.cu





La Fiscalía de Perú pidió a la justicia que prohíba la salida del país al renunciante presidente, Pedro Pablo Kuczynski, como parte de la investigación en curso por el presunto caso de corrupción asociado a la constructora brasileña Odebrecht.



El pasado mes de diciembre, Odebrecht informó al Congreso peruano que había pagado cuatro millones ochocientos mil dólares a dos firmas de asesoría vinculadas a Kuczysnki, entre el 2004 y el 2017.



Algunos de esos pagos se remontan a cuando Kuczynski, era funcionario del gobierno de Alejandro Toledo, quien estuvo en la presidencia, del 2001 al 2006.

Inicialmente, Kuczynski negó haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht, luego insistió en rechazar algún pago ilegal, y finalmente admitió haber trabajado como asesor.



Aunque siguió reiterando su inocencia, Kuczynski renunció ayer a la presidencia, antes de ser sometido hoy a un voto de destitución en el Congreso.

Se convirtió así en el político de más alto nivel en América Latina en caer por el escándalo Odebrecht, cuando aún ocupaba su cargo.



Varios de los casos más sonados vinculados con la trama corrupta de Odebrecht tienen precisamente como centro a Perú y algunos de sus exmandatarios.

Sobre el expresidente Alejandro Toledo pende una orden de detención nacional e internacional por supuestamente haber recibido un soborno de 20 millones de dólares del gigante brasileño de la construcción.







Desde julio del año pasado, el exmandatario Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, cumplen una medida de 18 meses de prisión preventiva por los delitos de lavado de activos en detrimento del Estado y asociación ilícita para delinquir, relacionados con el mismo caso Odebrecht.



El expresidente Alan García también está bajo sospecha, pues la Fiscalía peruana cree que Odebrecht le pagó siete millones en sobornos para quedarse con el contrato para la construcción del Metro de Lima.



En todos los casos, tanto Kuczynski, como Toledo, Humala y García reivindican su inocencia, ante las denuncias en su contra por corrupción.



Por cierto, aunque no vinculado al caso Odebrecht, la prensa recuerda hoy las irregularidades que alguna vez rodearon al actual vicepresidente primero de Perú, Martín Vizcarra, quien deberá relevar a Pedro Pablo Kuczynski en la presidencia.



Nombrado inicialmente como ministro de Transportes y Comunicaciones en el gabinete de Kuzcynski, Vizcarra renunció poco después al estallar el caso del aeropuerto de Chinchero.



Vizcarra había decidido financiar con dinero público a un consorcio argentino-peruano al cual se le habían asignado las obras de construcción de esa terminal aérea, pero luego admitió que No se contaba con los fondos necesarios.



La oposición acusó entonces a Vizcarra de malgastar recursos públicos para ayudar a las empresas constructoras, y aunque no se le probaron los delitos que se le imputaban, se puso en marcha un proceso de destitución parlamentaria que lo llevó a renunciar como ministro de Transportes y Comunicaciones.

Hasta ahora, Vizcarra venía simultaneando su cargo de vicemandatario con el de embajador en Canadá.



Pero tal y como establece la Constitución de Perú, al ser el vicepresidente primero, Vizcarra es el llamado a suceder al caído Pedro Pablo Kusczynski, hasta el 2021, cuando termina el actual período de gobierno.



Sin embargo, la inestabilidad y la polarización en el Congreso es tal que pocos observadores se atreven a vaticinar cuánto podría durar Vizcarra en la presidencia peruana.



La indignación generalizada de los peruanos hacia la corrupción de la política podría alimentar los llamados a elecciones anticipadas, tanto para el Congreso como para la presidencia.



Una encuesta realizada este mes mostró que apenas el 19 por ciento de los peruanos aprobaba la presidencia de Kuczynski, mientras solo un 14 por ciento tenía una visión favorable del Congreso.



La líder del principal partido opositor y mayoritario en el Parlamento, Keiko Fujimori, enfrenta también acusaciones de que su campaña presidencial de 2011 recibió contribuciones nunca declaradas de Odebrecht, lo que ella niega.



Al decir de un abogado, Oscar Mendoza, citado en un reporte de la agencia noticiosa AP: “La única institución pública con autoridad moral que queda en Perú es el cuerpo de los bomberos. Todo lo demás, cuando lo tocas con el dedo, sale pus, porque está totalmente corrompido por la corrupción”.



(Noticiero Nacional de Radio)