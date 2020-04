Piden médicos graduados en Cuba el fin del bloqueo de Estados Unidos

Piden mdicos graduados en Cuba el fin del bloqueo de Estados Unidos

Médicos latinoamericanos graduados en Cuba repudiaron el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos, arreciado incluso en estos tiempos de una pandemia que mantiene en vilo al mundo. En un comunicado, los galenos que conforman y trabajan en el espacio Tatú, propuesta surgida en Argentina y extendida a varios países cercanos, expresaron su repudio 'al cinismo de la mayor potencia militar y económica de la tierra' de bloquear la llegada de equipamiento sanitario desde China a Cuba en medio de la batalla contra el nuevo coronavirus. Además, el texto los jóvenes galenos egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, señalaron que ante el fragante rompimiento de las normas internacionales y la agudización de ellas por parte de Estados Unidos y sus aliados, y reafirmaron su compromiso, con una Cuba que es ejemplo de solidaridad y con un pueblo digno que hoy aporta con su conocimiento a otras naciones del planeta. Asimismo, apuntaron que vivieron becados por la Revolución más de siete años en Cuba y conocen la solidaridad y el internacionalismo de ese pueblo, y de los padecimientos y escaseces de un país bloqueado.



Desaprueban la mayoría de los estadounidenses la gestión de Trump ante la Covid-19



El 52 por ciento de los estadounidenses desaprueba la respuesta del presidente Donald Trump a la pandemia del nuevo coronavirus, según una encuesta difundida por la cadena ABC News y la firma Ipsos. De acuerdo con el sondeo, solo un 47 por ciento de los entrevistados aprueba el manejo que realiza Trump de la actual crisis sanitaria, lo cual significa un cambio importante con relación a un estudio similar de hace dos semanas. En ese momento, esa encuesta mostró que la mayoría de los norteamericanos, el 55 por ciento valoró positivamente la forma en que el jefe de la Casa Blanca estaba respondiendo a la pandemia, frente a un 43 por ciento que estuvo en desacuerdo con la postura de Trump. Desde ese instante que se dio a conocer el anterior sondeo, el número de contagiados con la Covid-19 en el país se disparó dramáticamente, y ahora Estados Unidos es la nación con más casos reportados en el mundo, con casi 260 mil y más de 6 mil 600 muertos. Además, la encuesta de ABC News e Ipsos, mostró también que el 89 por ciento de los entrevistados dijo estar algo o muy preocupado por contraer la Covid-19, en comparación con el 79 por ciento que se pronunció de ese modo hace dos semanas.



Aseguran funcionarios norteamericanos que el plan de Washington contra Venezuela es un pretexto



Altos funcionarios estadounidenses revelaron a la revista Newsweek que el plan del presidente Donald Trump contra Venezuela es un pretexto para desviar la atención sobre el manejo de su administración ante la actual pandemia. Reportes de prensa que citan un artículo de esa publicación firmado por Tom O'connor y Naveed Jamali, refieren que un alto funcionario del Pentágono precisó que los planes de Trump se remontan a diciembre de 2019 y las conversaciones entre el personal militar comenzaron en enero, y la operación anunciada en estos días como un supuesto control de narcotráfico y una medida para contener la pandemia, fue una misión desarrollada hace meses para presionar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, señala la revista Newsweek. Documentos filtrados y publicados por los autores O'connor y Jamali muestran que en pasado mes de febrero se inició el diseño de la operación bajo órdenes del jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley; asimismo, el curso de la acción comenzó a ser evaluado por el comandante del Comando Sur, Craig S. Faller. 'Se suponía que esto no se pondría al público hasta mes de mayo', dijo a Newsweek el alto funcionario del Pentágono, quien añadió que Trump 'está utilizando esa para intentar redirigir la atención'.



Ascienden a un millón 95 mil 507 los contagiados por la Covid-19 en el Mundo



La cifra de contagios por Covid-19 en el mundo llegó en las últimas horas de este viernes a un millón 95 mil 507, mientras las personas fallecidas ascendieron a 58 mil 763 personas, según informes de la Comisión Nacional de Salud de China y la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, el informe reveló que durante el último día se confirmaron 79 mil 30 nuevos contagios en todo el orbe y 5 mil 687 decesos, asimismo las personas que se recuperaron del nuevo coronavirus creció a 225 mil 563. Estados Unidos continúa siendo el país con el mayor número de contagios en el mundo, sumando hasta el momento 275 mil 288 pacientes con la Covid-19; y hasta el momento, el país ha informado de 7 mil 94 muertos. Mientras, que Italia es la segunda nación del mundo con el mayor número de personas infectadas por la Covid-19, con un total de 119 mil 827 personas portadoras del virus, y es la nación que más fallecidos reporta con un total de 14 mil 681. Asimismo, España se ubica como el tercer país del mundo con más pacientes con el nuevo coronavirus, con un total de 119 mil 119 casos confirmados, y el número total de muertos en el país es de 11 mil 198 fallecimientos por la Covid-19, de los cuales 864 se reportaron durante este viernes.



Desplegará Venezuela sus fuerzas artilleras ante las amenazas de Estados Unidos



Como parte del operativo permanente Escudo Bolivariano Venezuela se prepara hoy para el despliegue de sus piezas de artillería ante un posible ataque de tropas de Estados Unidos y sus aliados. 'Como comandante en jefe estoy al frente de todos los preparativos para que Venezuela tenga paz y estar preparado para cualquier combate, tengo la obligación de prepararnos' anunció la víspera en una declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión el presidente, Nicolás Maduro. Además, el presidente venezolano alertó que se preparan acciones armadas y violentas contra el país, y señaló 'sé lo que estoy diciendo. Y a ustedes me dirijo, grupo financiado desde el exterior, desde Estados Unidos y Colombia', los grupos terroristas ya han anunciados varias acciones armadas contra el país. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro ratificó su llamado a todos los sectores y fuerzas políticas del país a unirse y a realizar un 'alto al fuego, una tregua política' para combatir y frenar la pandemia que azota al planeta y ha dejado un saldo de 59 mil 140 fallecidos.



Homenajean hoy en China a las víctimas de la Covid-19



China vive hoy una jornada de duelo que unificó a toda su población en un tributo a los más de 3 mil 300 personas que perdieron la vida desde diciembre pasado a causa de la Covid-19. En la mañana de este sábado el país se paralizó, la ciudadanía quedó tres minutos en silencio y de conjunto sonaron las sirenas antiaéreas y las bocinas de automóviles, trenes y barcos para honrar la memoria de esas personas que murieron por el nuevo coronavirus. Mientras, el presidente Xi Jinping y otras altas figuras del Gobierno y el Partido Comunista de China encabezaron el homenaje desde la capital china de Beijing. Durante el luto, en homenaje a las víctimas de la Covid-19, la bandera nacional ondeará a media asta en el país y también en las embajadas y consulados de China en el extranjero.



Se levanta las voces en el Mundo en contra de las sanciones de Estados Unidos



'Este es el momento de la solidaridad, no de la exclusión', afirmó recientemente el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, al instar a Estados Unidos y otras potencias a levantar las medidas coercitivas impuestas contra diferentes países. Mientras, numerosas voces dentro y fuera de Estados Unidos llamaron a la administración de Donald Trump a suspender el cerco contra Cuba, Venezuela, Irán y otros territorios, cuando se necesita un esfuerzo conjunto internacional para vencer al nuevo coronavirus y la enfermedad que provoca, la Covid-19. Por otro lado, legisladores, economistas, organizaciones religiosas, comerciales y de derechos humanos, así como cubanos residentes en Estados Unidos y otros lugares del mundo, han coincidido en la necesidad de eliminar las medidas unilaterales que la administración norteamericana se empeña en mantener. A pesar de esos y otros llamados, incluso de diarios como los diarios estadounidenses The Washington Post y The New York Times, Pompeo descartó cualquier cambio en ese sentido, con el argumento de que las medidas restrictivas de Estados Unidos incluyen exenciones para la entrega de bienes humanitarios, pero contrario a lo dicho por el secretario de Estado, la actitud de Washington presiona a otros países y compañías de no realizar negocios con las naciones sancionadas e, incluso, entorpece las actividades de ayuda humanitaria.



Denuncian abogados a Jair Bolsonaro en La Haya por su irresponsabilidad ante el nuevo coronavirus



La Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia denunció al presidente JAIR Bolsonaro ante el Tribunal Penal Internacional, con sede en Países Bajos, por crimen de lesa humanidad ante la Covid-19 en Brasil, se informó hoy. La organización de juristas al presentar la demanda afirmó que las acciones adoptadas por Bolsonaro por el nuevo coronavirus son 'absolutamente irresponsables' y ponen en riesgo la vida de los brasileños. También, los juristas enumeraron en la denuncia una serie de hechos que demuestran que Bolsonaro violó las medidas de aislamiento social, determinadas por el Ministerio de Sanidad y apoyadas por las directrices de la Organización Mundial de la Salud como forma de contener la propagación del nuevo coronavirus, y en una declaración instó a la población a salir a las calles a trabajar, al clasificar la enfermedad de gripe o resfriado. Y, por si fuera poco, el presidente brasileño apoyó una campaña publicitaria con el lema 'Brasil no puede parar', emulando con la cruzada italiana contra el confinamiento social, que provocó miles de muertes en ese país. Asimismo, la denuncia Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, además menciona la caminata del presidente por ciudades del Distrito Federal, el pasado domingo, cuando, una vez más, saludó a sus partidarios, difundió información falsa sobre la aplicación del medicamento cloroquina en la lucha contra la Covid-19 y estimuló el mantenimiento de las actividades comerciales.



