Piden en el Reino Unido buscar la colaboración médica cubana contra la COVID-19

Piden en el Reino Unido buscar la colaboracin mdica cubana contra la COVID-19

2020-05-27 07:51:43 / web@radiorebelde.icrt.cu

Una petición que circula desde este martes en internet exhortando al gobierno británico a buscar la colaboración de Cuba para contener la COVID-19, y brindar atención médica a los pacientes afectados por la pandemia en el Reino Unido. Para salvar vidas, el gobierno británico debe aprender de la respuesta de Cuba a la COVID-19, y acabar de poner en práctica la legislación doméstica que se opone al bloqueo de Estados Unidos, y podamos tener relaciones normales con la Mayor de las Antillas, asegura el reclamo promovido en la plataforma online Change.org. Esta nueva iniciativa es auspiciada por Rock Around the Blockade, la cual afirma que la 'fallida' estrategia aplicada por el gobierno conservador británico para enfrentar al nuevo coronavirus trajo como resultado la muerte 'innecesaria' de miles de personas, incluidos más de 300 trabajadores de la salud y de la atención social. En contraste, la organización británica resalta en su pedido que Cuba logró contener la propagación del virus con un plan de prevención y control, la introducción de pruebas masivas y el rastreo de los contactos de los contagiados, el cierre de sus fronteras, y la imposición de una cuarentena desde que se detectó el primer caso el 11 de marzo. Más de 300 personas ya han firmado hasta el momento la petición de Rock Around the Blockade, una organización adscrita al Grupo Revolucionario Comunista que promueve la solidaridad con Cuba, y las acciones contra el bloqueo unilateral impuesto por Estados Unidos.



Supera el Mundo las 350 mil muertes por COVID-19



El mundo alcanzó este martes 350 mil 453 muertes por la COVID-19, y la cifra de personas contagiadas se elevó a 5 millones 588 mil 400 casos confirmados, de acuerdo con estimaciones de la Universidad Johns Hopkins, basadas en datos reportados por los gobiernos. Estas cifras significaron un aumento de 4 mil 235 muertes en las últimas 24 horas, así como de 94 mil 113 nuevos contagios a nivel global. Estados Unidos registró este martes un total de 1 millón 680 mil 680 infecciones y 98 mil 913 muertes, le sigue Brasil como el segundo país con el mayor número de casos, con 391 mil 222 y 24 mil 512 defunciones causadas por el nuevo coronavirus. El tercer país con la mayor cantidad de contagios por la COVID-19, es Rusia, con 362 mil 324, sin embargo, la nación reporta tres mil 807 víctimas mortales el nuevo coronavirus. Mientras, el segundo país con la cifra más alta de fallecidos por la COVID-19, después de Estados Unidos, continúa siendo Reino Unido, con 37 mil 130. En África, Sudáfrica es el país con más registros de contagios por coronavirus, con 26 mil 264 infecciones confirmadas y 524 muertes, y Egipto tiene la mayor cantidad de decesos reportados, con 797.



Registro hoy China un solo caso importado del nuevo coronavirus



El Ministerio de Salud de China confirmó este miércoles un solo caso importado del nuevo coronavirus, y que fue diagnosticado en la ciudad de Shanghái, por lo que el número total de positivos en el país es ya de 82 mil 993. Además, durante las últimas 24 horas no se han registrado nuevos fallecidos por la pandemia por lo que el número de muertes se mantiene después de casi dos semanas en 4 mil 634. Además, las autoridades de salud chinas informaron que tres pacientes más han sido dados de alta tras recuperarse del virus, y el total de personas curadas se elevó a 78 mil 280, mientras que 79 personas continúan recibiendo tratamiento. China ha registrado hasta este martes mil 732 casos importados del extranjero, y de ellos, mil 687 han recibido el alta médica y 45 permanecen hospitalizados, y uno se encuentra en estado grave.



Se unen organizaciones estadounidenses al pedido del Premio Nobel para los médicos cubanos



La organización estadounidense Consejo sobre Asuntos Hemisféricos se unió hoy al llamado de diferentes grupos que en varios lugares del mundo piden entregar el Premio Nobel de la Paz a los médicos cubanos. Mediante un comunicado publicado en su página digital, la entidad no gubernamental con sede en Washington manifestó que apoya la campaña para otorgar el mencionado lauro al Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve. En el texto el Consejo sobre Asuntos Hemisféricos destacó que respalda esa iniciativa 'debido a su valiosa contribución al bienestar y la atención médica de millones de personas', y compartió un comunicado sobre el tema preparado por el Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos. También, la declaración del comité destacó la alta contribución de la brigada cubana en el enfrentamiento a la pandemia del coronavirus SARS-Cov-2, a raíz de la cual más de mil 500 profesionales de la salud de la isla fueron solicitados por una veintena de países en Europa, África, América Latina y el Caribe. Dentro de Estados Unidos, la petición del Premio Nobel de la Paz para los médicos cubanos tiene el apoyo de los capítulos en este país de la Red en Defensa de la Humanidad y el Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos; la Red Nacional de Solidaridad con Cuba; Pastores por la Paz y Codepink.



Registra Corea del Sur la mayor cifra diaria de contagios de la COVID-19, en casi dos meses



Las autoridades de Corea del Sur reportaron hoy unos 40 nuevos casos de la COVID-19, la mayor cifra diaria de contagios informados en casi dos meses, en coincidencia con el inicio de una nueva fase en el retorno de los alumnos a las escuelas. Según informó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Contagiosas, de los 40 contagios informados este miércoles 37 han sido infecciones dentro del país, y el resto casos 'importados'. En Corea del Sur se conoció que el primer caso de COVID-19 el 20 de enero pasado, el de una mujer que llegó al país procedente de la ciudad china de Wuhan, y desde entonces se han visto infectadas 11 mil 265 personas, con 269 muertos. Estos 40 nuevos contagios de la COVID-19 se da a conocer cuando hoy nuevos grados de la enseñanza secundaria y elemental se suman al retorno a las clases, después de que los alumnos del último año de bachillerato regresaran a las aulas el pasado 20 de mayo. Este proceso gradual de retorno de los estudiantes a las aulas se prolongará hasta el próximo 8 de junio, y puede que se retrase porque algunas escuelas que comenzaron a recibir alumnos la semana pasada tuvieron que cerrar de nuevo al detectarse casos de contagio del nuevo coronavirus. De acuerdo con los planes oficiales, si el número de casos diarios supera los 50 infectados el Gobierno de Seúl se verá obligado a aplicar medidas restrictivas para evitar los contactos personales.



Acusa Trump a Twitter de reprimir la "libertad de discurso”, y por verificar sus tuits



Tras la reciente notificación de verificadores de datos de Twitter, que sostienen que son falsas las afirmaciones del presidente, Donald Trump, al alegar en dos tuits que las papeletas de votación por correo serán "sustancialmente fraudulentas"; el mandatario acusó a la red social de reprimir la "libertad de discurso". "Twitter está interfiriendo en las elecciones presidenciales del 2020. Dicen que mi declaración sobre las votaciones por correo, que llevarán a una corrupción y fraude masivos, es incorrecta", escribió Trump. Además, el presidente aseguró que la notificación de Twitter se basa en una supuesta "verificación de hechos" publicados por la cadena de televisión CNN, a la cual ha acusado de difundir noticias falsas, y del diario estadounidense Washington Post. "Twitter está sofocando completamente la libertad de discurso, y yo, como presidente, ¡no permitiré que eso suceda!", concluyó el mandatario Donald Trump.



Llega a la justica el caso de espionaje ilegal durante gestión de Mauricio Macri



El escándalo sobre espionajes ilegales cometidos bajo el gobierno del expresidente argentino Mauricio Macri cobró fuerza tras llegar a los tribunales. De acuerdo con reportes de varios medios de prensa locales, la denuncia fue presentada formalmente este martes de manera electrónica ante la justicia federal por la titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño. La presentación del llamado 'proceso sistemático de inteligencia ilegal', ya está en los tribunales de Comodoro Py, e incluye una larga lista de al menos 87 personas vinculadas a la actividad política, sindicalistas, periodistas, tanto de la entonces oposición hasta del propio gobierno de Mauricio Macri. Esta investigación da cuenta que al menos desde el 2 de junio de 2016, bajo la gestión del extitular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, se llevaron a cabo sucesivos actos de espionaje sobre correos electrónicos privados de casi 100 personas.



