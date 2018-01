Pioneras de la biología molecular en Matanzas (+Fotos)



Fotos del autor



Matanzas, Cuba- Sin dejar al lado la novedad que significa que esta provincia del occidente cubano disponga de un moderno laboratorio de biología molecular, lo cierto es que el beneficio sobrepasa con creces la tecnología, puesto que no sólo los 800 matanceros portadores del virus de la inmunodeficiencia humana, dispondrán de análisis de carga viral con prontitud, sino también pacientes aquejados de Hepatitis C y D.



La doctora en laboratorio, Almi Guirales Morela, sin lugar a duda pionera de la biología molecular aquí, precisó que el equipamiento con capacidad de análisis de más de sesenta muestras diarias permitirá también realizar pruebas a pacientes de las provincias de Mayabeque, Cienfuegos y Villa Clara.



La nueva tecnología, valorada en alrededor de casi un cuarto de millón de euros, ha sido adquirida mediante un proyecto de colaboración internacional entre la ONG MediSuiza y el programa de ITS/VIH/ SIDA, del centro provincial de Epidemiología aquí y el insumo necesario para continuar el trabajo será adquirido por el Ministerio de Salud Pública.







“Como se trata de un laboratorio de tipo II por el riesgo biológico que supone, el personal técnico fue adiestrado convenientemente para manejar con seguridad las muestras y explotar con rigor la nueva tecnología PCR, es decir, polymerase chain reaction, sostiene la doctora Yusleydis Martínez Fadragas.



Martínez Fabragas, quien se muestra ansiosa por desarrollar los conocimientos, comenta que el PCR “consiste en utilizar una enzima para multiplicar al VIH de la muestra de sangre. Luego una reacción química marca al virus y estos marcadores son medidos para calcular la cantidad de virus.”



Los análisis de carga viral, que oscilan entre los 60 y 76 euros, permiten ajustar los complejos tratamientos con retrovirales a pacientes con VIH/SIDA y portadores de las Hepatitis C y D, de tal forma que se mantengan el menor conteo posible.



Según la bibliografía médica actual, se sugiere medir la carga viral antes de iniciar tratamiento. El medicamento “funciona” si la carga viral disminuye al menos en un 90% dentro de las primeras 8 semanas. Luego debería seguir disminuyendo a menos de 50 copias antes de los 6 meses. La carga viral debe medirse de 2 a 8 semanas después de iniciar o cambiar de tratamiento y luego cada 3 ó 4 meses.











Del Autor