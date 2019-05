Piratas apalean a los capitalinos





La Habana, Cuba.- Los actuales campeones de la Serie Nacional de Béisbol categoría Sub-23 años, se desquitaron del revés dominical y le propinaron paliza de 9 carreras por 0 a los habaneros en el estadio Latinoamericano.



Aunque la ofensiva fue demoledora, con 16 imparables, el picheo puso la nota más alta, gracias a la lechada a dos manos tirada por Franklin Quintana y Raúl González.



El primero, debutando como abridor en el certamen, lanzó seis capítulos, donde mareo a los citadinos, con 10 estrucados y solo tres incogibles permitidos. González se encargó de completar la blanqueada con faena de tres episodios, en los cuales permitió un hit y recetó tres ponches.



El abridor pinero, dijo que la designación para trabajar como abridor lo sorprendió. “Me dijeron que hacía falta que caminara cinco o seis entradas y fue lo que hice. Realmente no me he preparado para esta función. Me concentré en sacar los primeros out de cada inning y así fue como salió el trabajo”.







Quintana, considera que a partir de este momento pudiera seguir iniciando choques en el torneo y que su conjunto va por repetir la corona de la quinta edición.



“Siempre fui abridor, las lesiones me alejaron de poder cumplir el trabajo con calidad. Estoy mejor físicamente y creo que con una buena preparación puedo seguir ayudando a mi equipo. A la afición que nos apoye que nosotros vamos por el campeonato”.



Por la escuadra ganadora, dos hombres se fueron con tres “cohetes” en el choque, son los casos del primer bate José Bring y el quinto en la tanda Jefri Pérez.



Mientras por los de La Habana el mejor con el madero fue Jean Fernández, de 2-1, par de boletos, además de ser uno de los dos capitalinos de la alineación titular que se fue sin ponches en el juego.



Después de esta victoria, los pineros se quedan solos en la segunda posición del grupo A, con balance de 8 y 6. Están a dos rayas del líder Pinar del Río 10-4. En los puestos tres y cuatro aparecen La Habana con 7-7 y Artemisa 3-11. En la actual Serie Nacional Sub-23 años el enfrentamiento favorece a los capitalinos 4-2.

