Play-off: La lluvia se ha robado el show (+Audios)

Las Tunas.- Desde la madrugada del sábado la lluvia se ha hecho presente por este territorio oriental cubano, privando a la afición de disfrutar de la fiesta de los play-off en la 57 Serie Nacional de Béisbol. Lo preocupante es que no hay posibilidad de que cese la pertinaz llovizna en las próximas 24 horas.



A pesar de que los integrantes de los dos equipos “Leñadores” y “Leones” están acuartelados en la misma trinchera del Hotel Las Tunas, se mantienen entrenando, claro haciendo algunas cosas debido a que no ha escampado en los últimos dos días.



Como se conoce, incluso antes de iniciar la semi-final el zurdo Yudiel Rodríguez tiene la responsabilidad de abrir en el segundo compromiso por la selección tunera, mientras el refuerzo pinareño lo hará por los azules.



Sobre cómo se preparan y el estado de ansiedad que pueden tener por saltar al terreno ambos lanzadores recogimos declaraciones de ambos.



Erlis no ha dejado de prepararse, aunque hace cerca de 20 días que no inicia un choque: “Aquí tratamos de hacer un poco de ejercicios de coordinación, trabajamos mucho con las ligas y dentro del propio hotel en una cancha de tenis de campo lanzamos algunas pelotas”.





Para el hijo del “Señor Pelotero” Luis Giraldo Casanova el trabajo frente a Las Tunas tiene que ser muy exacto: “Del primero al noveno cualquiera te puede dar un batazo, incluso aquí hay hombres en la tanda de abajo que son terceros y cuarto bates de otros conjuntos. Trataré de estar siempre encima en el conteo y de sacar siempre el primer out de cada entrada, ahí creo que estará la clave del éxito”, sentenció en el lobby del Hotel Las Tunas.



Entre tanto el zurdo Yudiel Rodríguez a pesar de la poca experiencia en play off no está presionado y sí muy enfocado para cuando se pueda jugar tratarlo de hacerlo lo mejor posible: “No estoy impaciente, agradezco a la dirección por darme esta responsabilidad la mayor en mi carrera deportiva. Estuve de refuerzo con el propio equipo de Industriales y con Granma, pero en ninguno de los casos clasificamos a la postemporada”.



Los hombres más complicados para el tunero Yudiel en la escuadra de la capital son Juan Carlos Torriente, Yordanis Samón y Alexander Malleta.



Si escampa, este lunes en horas de la noche pudiéramos tener el segundo partido de esta semi-final que dominan los tuneros 1-0.



Escuche las palabras de Erlis Casanova y Yudiel Rodríguez, previas al segundo encuentro de la postemporada entre Industriales y Las Tunas.

