Play-off Semifinal: Civil y Roger opinan antes del tercer juego

Los mentores de Las Tunas y Ciego de Ávila hablaron para Radio Rebelde, tras concluir los segundos juegos de las semifinales y a pocas horas de que se disputen este lunes los terceros choques de la postemporada beisbolera.



Pablo Civil, manager de los subcampeones tuneros, no se muestra confiado, pese a que su equipo se impuso en los dos primeros juegos 5x4 y 9x2 ante el plantel avileño.





“El play-off no está decidido todavía, yo respeto siempre al contrario, hay que ganar cuatro partidos, les va ser más difícil a ellos porque de cinco juegos tendrán que ganar cuatro, y nosotros solo tenemos que ganar dos, pero no está decidido”, señaló Civil a nuestra emisora.



Por su parte, el laureado director de Ciego, Roger Machado, considera que el play-off no se ha acabado.



“No estamos muertos, ahora vamos para nuestro estadio, esto es de siete a ganar cuatro”, comentó, Roger, quien está consciente que su equipo tiene que producir más para poder ganar los juegos.



“Si tu no bateas no puedes hacer carreras, y estamos ante un equipo que, si batea”, apuntó.





Par este lunes a las cinco de la tarde se reanudará la semifinal Ciego-Las Tunas en el José Ramón Cepero, y los locales están obligados a vencer, de lo contrario estarían prácticamente eliminados.



El manager de los Leñadores tuneros ratificó al zurdo camagüeyano Dariel Góngora como el abridor del tercer juego, y adelantó que otro zurdo, el también importado Leandro Martínez pudiera trabajar el martes el cuarto desafío.



Entre tanto, Machado no tenía decidido hasta este domingo quien sería su abridor, aunque se espera que el experimentado Vladimir García sea el que suba a la lomita.



En audio escuche las declaraciones de Civil y Roger después del segundo partido del play-off:

