Playa Girón de Boxeo: Sonó la campana

Camagüey. - El campeón olímpico de Río de Janeiro Arlen López, será la principal atracción en el inicio del 57 Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón, que comenzará este sábado en predios agramontinos.



El guantanamero Arlen, alejado después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla de la preselección nacional, debe vencer por cualquier vía en los 75 Kg al espirituano Jorge Cuellar.



El otro integrante de los Domadores que debutará en la jornada inaugural es el yumurino Osley Iglesias, quien recientemente logró la única victoria de Cuba en un match promocional de la venidera Serie Mundial celebrado en Rusia, también debe superar al villaclareño Dani Vergara.







Arlen y Osley favoritos en los pesos medianos solo se verían las caras en la final, pues están en caminos distintos en el organigrama. En esta primera fecha de competencias se efectuarán en la Sala Rafael Fortún un total de 34 combates, en dos rines en las divisiones de 49, 60, 64, 69, 75, 81 y 91 Kg. Solo no verán acción los pesos mosca, los plumas y los supercompletos. Los carteles comenzarán a las 3:00 de la tarde y 7:00 de la noche.



Enfrentamientos 3:00 PM Ring A



49 kg CALDERÓN Reinier CMG vs PERERA Ehibraján CFG

64 kg FUENTES Roimel HOL vs PARCHMENTS Irasel LTU

69 kg LÓPEZ Islier GRA vs VIAMONTE Renny B. IJV

81 kg VILLAMIL Roide A. MTZ vs ARRECHEA Julio CFG

60 kg SERRA David GTM vs RUIZ Dariel CAV

91 kg LARRAZABAL Emilio GTM vs MAYETA Gerolkis SCU

91 kg SOTOLONGO Yusniel ART vs BUIDES Leonardo MTZ

75 kg FUNDORA Eduardo MTZ vs PORTUONDO Luis R. GTM

75 kg DESPAINE Yaciel PRI vs GUERRA Humberto LTU

91 kg DUQUESNE Dariel PRI vs BRUZÓN Geovanis HOL



Enfrentamientos 3:00 PM Ring B



49 kg TEJEDA Teuris IJV vs HERNÁNDEZ Roilán CAV

75 kg CABREJA Fernando CFG vs MARTÍNEZ Yojanler CMG

91 kg CHARÓN Reinaldo MAY vs FROMETA Carlos LTU

56 kg TORRES Yan L. CAV vs ALARCÓN Javier CAV LTU

64 kg MACHADO Hector ART vs GONZÁLEZ Fresney PRI

69 kg SOTO Jorge M. HOL vs MESA Isamy B. VCL

69 kg RAMOS Asiel LTU vs CABRERA Carlos A. CFG

75 kg GÓMEZ Yoelvis HAB vs CUTIÑO Iván GRA

91 kg RODRÍGUEZ Roniel HAB vs PARADA Félix CMG

64 kg TAMAYO Randy I. GTM vs RODRÍGUEZ Raidel SCU



Enfrentamientos 7:00 PM Ring A

49 kg RODRÍGUEZ Billy HAB vs OLIVA Yoel A. SCU

75 kg LÓPEZ Arlen GTM vs CUELLAR Jorge SSP

75 kg AREU Yainier CMG vs GÓMEZ Yasmani ART

75 kg VERGARA Dani VCL vs IGLESIAS Osley MTZ

69 kg PÉREZ Alex M. SSP vs BARRERA Yordan GTM

91 kg CABARROCA Darisbel SSP vs RUIZ Herich IJV

49 kg TORRES Darwin HOL vs RODRÍGUEZ Yosbel CAM



Enfrentamientos 7:00 PM Ring B

49 kg MUÑÓZ Richard SSP vs LÓPEZ Lázaro A. VCL

49 kg DELGADO Alejandro GRA vs POLL Alibel SCU

49 kg SALFRÁN Giovis GTM vs DÍAS Rudigniel MTZ

56 kg ACOSTA Rafael VCL vs ALCALÁ Juán HAB

69 kg GONZÁLEZ Leinier HAB vs UGARTE José A. CAV

75 kg ESTEVEZ Roilán MAY vs RUIZ Yusmel SCU

81 kg PÉREZ Carlos HOL vs FUENTES Osbel GRM

Escuche nuestra propuesta en audio, con declaraciones de Juan Milán, recientemente fue reconocido como el mejor árbitro internacional durante el año 2018 en Cuba:



