Playa Girón de Boxeo: Vaticinios antes del primer golpe

Camagüey.- En esta ciudad, situada en el centro-oriental de Cuba, todo está listo para que inicie el 57 Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón, evento en el que cruzarán guantes los mejores exponentes del deporte de los puños en la Isla.



En algunas divisiones, se espera una lucha sin cuartel por el fajín, mientras en otras comandan encumbrados, que salvo una sorpresa no deben perder en el certamen.



Hombres como el matancero Andy Cruz en 64 Kg, seleccionado como el mejor deportista del año en Cuba, el pinareño Lázaro Álvarez en 60, el camagüeyano Julio Cesar La Cruz en 81, el guantanamero Erislandi Savón en 91, el espirituano Yosvani Veitía en 52 y el agramontino Damián Arce, se vislumbran como hombres invencibles a este nivel y deben retener sus coronas de la pasada edición, realizada en Santi Spíritus.





En el caso de los 69, el campeón olímpico de Londres 2012 Roniel Iglesias de Pinar del Río, pudiera sumar su onceno título en la lid, pero para eso tendrá que superar a un hombre que siempre da batalla como el santiaguero Arisnoide Despaigne. En los welters no se puede descartar al local Kevin Brown, quien viene de la división inferior.



En los 75 también se espera un enfrentamiento de alto vuelo entre el campeón olímpico de Río Janeiro Arlen López de Guantánamo y el dueño en la actualidad de la división en la fila de los “Domadores” Osley Iglesias de Matanzas, quienes solo cruzarían guantes en la final. Las dos divisiones de pronósticos más complicados son los 56 y los +91 kilos.



En los plumas la figura que nos representó en la final de la Serie Mundial (WSB) fue el mayabequense Osvel Caballero, quien para mantenerse como primero de la división tendrá que mostrar su mejor boxeo.



Seguramente recibirá exigencias de hombres de mucha experiencia en estos certámenes como el santiaguero Frank Zaldívar, el artemiseño Jorge Luís Cordero y el granmense Maikel Franco, así como otros que a pesar de la juventud tienen calidad para dar la sorpresa, son los casos del capitalino Elio Crespo, Leonel Lores de Mayabeque y Malioski Banteur de Holguín, quien lució bien en la Final de la Serie Nacional.



Entre tanto, en los supercompletos hay tres hombres con igualdad de posibilidades para reinar. Me refiero a José A. Larduet de Santiago de Cuba, Yoandris Toirac de La Habana y la gran promesa de la división el camagüeyano Dainier Peró, quien además debe ser aupado por su público en el Palacio de los Deportes Rafael Fortún Chacón.



Larduet y Peró deben chocar en semifinales, debido a que están por el mismo camino en el organigrama. En el caso de Toirac se le vislumbra un camino más expedito en su afán de llegar a la final, quizás pueda ofrecerle algo de resistencia su compañero Carlos Castillo.



En breve se lanzarán los primeros golpes en una provincia, que además de buscar reinar por colectivos, piensan celebrar uno de los mejores Torneos Playa Girón de la historia.

