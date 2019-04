Playoff en Argentina: Herrera y Melgarejo se quedaron a cuatro puntos

Los cubanos Jesús Herrera y Osniel Melgarejo cedieron en el quinto y último partido de la final de la Liga de Voleibol Argentina jugando para Obras de San Juan. El gimnasio República de Venezuela de la ciudad San Carlos de Bolívar, había vendido todas sus entradas horas antes del encuentro, que terminó siendo una épica final.



Obras comenzó imprimiendo ritmo al partido y dominó en el primer set de punta a cabo. Inició con parcial de 8-3 hasta el primer tiempo técnico, los locales descontaron la diferencia y se pegaron a tres puntos para un 16-13, pero no evitaron el cierre del set 25-20.



La segunda manga resultó más cerrada hasta el punto 16, donde la diferencia favorable a los sanjuaninos era solo de dos unidades. A partir de ahí, los dirigidos por Juan Serramalera mostraron un nivel difícil de igualar por los pupilos de Carlos Javier Weber y el marcador era 2 sets por cero, tras el 25-19 del segundo parcial.

Comenzó el tercer set y la historia se repetía para asombro de los asistentes al encuentro, pues el equipo que solo perdió un juego en toda la temporada regular estaba a escasos puntos de perder el campeonato. Mitad de set, 16-13 dominan los visitantes y la esperanza de San Juan mantener el título en su tierra comienza a convertirse en realidad, porque el año anterior UPCN San Juan Voley Club reinó, precisamente ante Bolívar.



Continúa el choque y el marcador muestra Obras (2) 21-18 (0) Bolívar, solo cuatro puntos del título, cuatro puntos de coronar por primera ocasión a los “obreros”, un club histórico dentro del circuito que vería premiado todo su trabajo año tras año; la primera final desde el cambio de estructura de la liga en 1996 y cuatro puntos separaban a Obras de San Juan de su primer campeonato. Pero el destino y los bolivianos no quisieron que todo quedara ahí y se llevaron el parcial con remontada incluida, 25-23.



Eso fue un cubo helado para los brazos de los voleibolistas sanjuaninos y no compitieron en el siguiente segmento que perdieron 25-13. Solo dos puntos desde el tiempo muerto cuando Bolívar llegó a 16 y Obras poseía 11. Obras 2 – 2 Bolívar.



Y la historia quiso que este partido no perdurara en el tiempo como uno más, sino como uno inolvidable, donde a pesar de la remontada, hubo que batallar hasta el final. El tie-break, emocionante, 10-9 comandaban los visitantes, rugía la afición local que tal parecía un jugador más. 12-10 aún lideraban los de San Juan y minutos más tarde un error de Herrera puso la igualdad a 13 en el marcador. En el cierre los visitantes no pudieron igualar a los locales que se llevaron su octavo final de la liga con un marcador 18-16, conseguido en un bloqueo sobre Melgarejo.







Herrera terminó como el mejor anotador del partido para Obras con 17 puntos, 16 de ellos en el ataque donde trabajó para el 48% de efectividad y uno en el servicio. Melgarejo aportó 15 unidades, 13 en el ataque para un 45% y dos bloqueando la net. Los otros hombres de importancia en el club fueron Jonadabe Carneiro con 13 tantos y Rodrigo Aschemacher con 10, en tanto el capitán Rodrigo Quiroga acumuló 9 tantos.



Por el campeón, Lucas Ocampo se vistió de héroe con 19 anotaciones, 18 atacando con un 53% de efectividad y una con el bloqueo. Pablo Crer consiguió 18 puntos, 14 en el ataque, 70% y 4 en la defensa de la red. Agustín Loser con 14 y Jan Martínez con 11 fueron los otros en superar la barrera de los diez tantos.



Raydel Hierrezuelo*, nombrado luego MVP (Most Valuable Player, Jugador Más Valioso) de las finales, contribuyó al éxito de su club con 6 tantos, pero su mayor aporte estuvo en su organización del juego, pues fue el pasador titular de su equipo y su constante presión con el servicio durante toda la serie. Yadrián Escobar*, tuvo una noche sin luz y solo consiguió 4 tantos en 16 intentos de remate, por lo que terminó en la banca en el segundo set del encuentro al que no volvió más a jugar.



Bolívar consigue así su octava corona del voleibol de Argentina y es el líder histórico superando a UPCN con 7. Obras completó un año de buenos resultados donde además del subtítulo consiguió la Copa ACLAV y el tercer puesto en el torneo suramericano de voleibol.

#Voleibol | LOS NÚMEROS DEL REINADO DE BOLÍVAR 🏐



🏆 Máximo campeón: 8 títulos de Liga

👌 13 finales en 17 temporadas

🥇 Primer título en 2002/2003

✌ Primer bicampeón en 2003/2004

4⃣ Primer tetracampeón consecutivo entre 2006/2007 y 2009/2010https://t.co/ana8jKfxxg pic.twitter.com/E06nb4gtdg — LA NACION Deportes (@DeportesLN) 26 de abril de 2019

*Jugador no contratado bajo el auspicio de la Federación Cubana de Voleibol

