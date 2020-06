🎧 Plena vitalidad de servicios oncológicos en Hospital de Camagüey 2020-06-23 14:45:09 / web@radiorebelde.icrt.cu / Miozotis Fabelo Pinares



Fotos de la autora.



Camagüey, Cuba.- El Hospital Oncológico María Curie, que atiende a la población de las provincias de Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas, mantiene la vitalidad de todos los servicios.



A pesar de la actual situación epidemiológica, no se descuidan tratamientos, consultas y procederes quirúrgicos, refiere el director de la institución, doctor Humberto González.



“Desde el primer momento, en el Hospital, que tiene carácter regional, se adoptaron todas las medidas sanitarias adicionales, para dar respuesta a la posible aparición de la Covid-19, y evitar riesgos entre nuestros pacientes y trabajadores. Se crearon barreras de contención, y acciones organizativas, para garantizar los servicios y la atención a los enfermos; y a través del apoyo del Ministerio de Transporte, se garantiza el traslado de quienes viven en otros municipios o provincias para recibir tratamientos”.



A los pacientes requeridos de radioterapia y poliquimioterapias, no les ha faltado la atención prevista, comenta el Jefe de ese servicio, doctor René Madruga.







“No se ha afectado ningún tratamiento; y hemos establecido horarios escalonados, para evitar aglomeración, y que todos los equipos funcionen de manera independiente. Cada mes, como promedio se ofrecen entre cien y 120 radioterapias”.



Sólo el recrudecido bloqueo yanqui contra Cuba afecta algún tratamiento en el Hospital Oncológico María Curie, aunque siempre se aplican alternativas, señala el Jefe de los Servicios de Oncología Clínica, doctor Adriel Mederos Matos.



“En el manejo de los pacientes oncológicos, el impacto del bloqueo no es sólo por la falta de medicamentos, es también por los medios que se utilizan, es decir, materiales necesarios para realizar determinadas pruebas diagnósticas, o para administrar algún tratamiento. Siempre hacemos lo posible para buscar otras vías y alternativas, para que pueda tener una respuesta positiva y que contribuya a la calidad de vida del enfermo, en correspondencia con su padecimiento; y así, valoramos tratamientos de segundo o tercer orden; por ejemplo, si falta un citostático, buscamos otra opción, para paliar la situación”.



Familiares acompañantes de pacientes oncológicos, confirman estos criterios.



“Aquí la atención es de primera, todo el personal muy preocupado por los tratamientos y el estado de salud de los pacientes. Cuando algo ha faltado, es por el bloqueo de los Estados Unidos, porque son sueros o medicamentos de importación; y ellos tratan de buscar una alternativa; aunque no siempre se puede, como ahora, que es un caso excepcional, nos explicaron los médicos. Desde hace seis meses venimos todas las semanas, él ingresa los lunes, recibe su tratamiento y el viernes, estamos de vuelta en la casa, en el municipio de Esmeralda; y nunca ha fallado el Medi-Bus, esa es otra garantía”.







Las condiciones del Hospital Oncológico son óptimas, todas las salas de ingreso climatizadas; equipos de tecnología de última generación; y especialmente, un personal altamente calificado técnica y profesionalmente.



En medio de la situación epidemiológica generada por el nuevo coronavirus, se intensifican los cuidados de los pacientes oncológicos, uno de los grupos vulnerables a la COVID-19.