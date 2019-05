Podra China utilizar las "tierras raras" en guerra comercial de EUA

China podría utilizar su producción monopólica de tierras raras como contragolpe contra Estados Unidos en la guerra comercial lanzada por Donald Trump contra el gigante asiático, recrudecida en las dos últimas semanas con el boicot de la Casa Blanca a la firma Huawei.



Aunque el gobierno de Xi Jining no ha dicho oficialmente que restringirá las ventas de tierras raras a las empresas estadounidenses, los medios de comunicación chinos dan por sentado que eso sucederá, como el editor del influyente periódico Global Times.



Para ese rotativo, si Estados Unidos suprime cada vez más el desarrollo de China, tarde o temprano, Beiging usará las tierras raras como arma.



La agencia oficial de noticias Xinhua también se refirió al tema, y previno a la nación norteña que corre el riesgo de perder el suministro de materiales vitales para mantener su fortaleza tecnológica, al librar una guerra comercial contra el gigante asiático.







Entre tanto, en un comentario titulado: Estados Unidos, no subestimes la capacidad de China para contraatacar, el periódico oficial del gobernante Partido Comunista destacó la “incómoda” dependencia que la superpotencia carga en cuanto a las tierras raras del país asiático.



Estados Unidos importó de China el 80 por ciento de ese conjunto de minerales, entre el 2014 y el 2017. Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos con numerosas aplicaciones, desde la electrónica de consumo hasta los equipos militares.



La semana pasada se publicaron imágenes del presidente, Xi Jinping, visitando una fábrica de tierras raras en Ganzhou, una indicación de su amenaza de poner fin a esas exportaciones, según los analistas.



Las acciones de las compañías chinas de tierras raras subieron este miércoles en las bolsas de Shangái y Shenzhen, ante la perspectiva de que su valor pudiera dispararse.







En cambio, las bolsas europeas cayeron hoy, ante las preocupaciones por una guerra comercial prolongada entre Estados Unidos y China que perjudique el crecimiento económico mundial.



En un nuevo aumento de las tensiones comerciales, el fabricante chino de teléfonos móviles Huawei solicitó a un tribunal estadounidense que anule la “tiránica” medida que prohíbe a las administraciones federales comprar los equipos del gigante tecnológico.



El responsable jurídico de la empresa, Song Liuping, declaró que el gobierno de Donald Trump no aportó ninguna prueba que demuestre que Huawei representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.



Liuping denunció que la amplia cantidad de restricciones impuestas por la Casa Blanca a Huawei tiene el objetivo evidente de expulsar a la firma china del mercado estadounidense.



Analistas comentaron que la batalla lanzada por Huawei ante la justicia de Estados Unidos muestra que el gigante tecnológico está dispuesto a emplear todos los medios, incluidos los tribunales nacionales, para evitar quedar excluida de la carrera por el mercado de la red 5G, el futuro de las telecomunicaciones de alta velocidad.



