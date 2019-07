Podría Estados Unidos reconocer tácitamente a Corea del Norte como una potencia nuclear

Podra Estados Unidos reconocer tcitamente a Corea del Norte como una potencia nuclear

Estados Unidos podría reconocer a Corea del Norte como una potencia nuclear, a cambio de que congele su programa de armas atómicas, según revelaciones del diario The New York Times.



Con ese enfoque, Pyongyang ya no podría desarrollar más piezas de su arsenal nuclear, pero no tendría que desmantelar en un futuro cercano las entre veinte y sesenta bombas que se le atribuyen, ni tampoco tendría que limitar sus capacidades en misiles.



Los funcionarios del gobierno de Donald Trump habían descartado reconocer alguna vez a Corea del Norte como potencia nuclear, pero en la Casa Blanca ya maduraba esa idea, con la que esperan sentar las bases para una nueva ronda de negociaciones entre el magnate y Kim Jong-un, de acuerdo con lo publicado por el New York Times.



El rotativo comentó que la administración de Trump sigue insistiendo en público y en privado que su meta es la desnuclearización completa de Corea del Norte.



Sin embargo, al reconocer que ha resultado inútil pedirle a Kim Jong-un que renuncie por completo en el corto plazo a su programa nuclear, la Casa Blanca está sopesando el nuevo acercamiento como un primer paso significativo aunque limitado.



Siempre según lo publicado por el New York Times, la idea de una congelación del programa nuclear bélico de Corea del Norte, a cambio de reconocerla como potencia atómica, tendría que ser permanente.







De lo contraio, Trump habrá obtenido de Kim menos de lo que Barack Obama logró arrancarle a Irán en el acuerdo de 2015, que fue criticado por el magnate y del cual se retiró.



La posible propuesta también se quedaría corta de la promesa que hizo el secretario de Estado, Mike Pompeo a finales del año pasado, de que la meta es una desnuclearización rápida de Corea del Norte a completarse para enero de 2021.



Para el New York Times, la nueva iniciativa le daría a Trump una respuesta para la campaña electoral de cara a su reelección en el dos mil veinte, a medida que los críticos del magnate retomen las acusaciones respecto a que el líder de Corea del Norte lo está manipulando.



Los adversarios de Trump creen que Kim Jong-un le da a Trump las oportunidades de producir las imágenes televisivas que le encantan, como las recientes en la frontera inter-coreana, sin hacer concesión alguna en el tema de fondo.



Pero un acuerdo entre Washington y Pyongyang podría servirle al presidente Trump en su campaña para la reelección, pues vendería la congelación del programa nuclear bélico norcoreano como un éxito, un freno a las ambiciones nucleares de Kim y un avance en una de las crisis más atrincheradas en el planeta, según el New York Times.



Sería también una muestra de progreso después de tres encuentros cara a cara entre Trump y Kim que han resultado en momentos fotográficos, pero sin que haya definiciones claras ni compartidas de qué significaría una península coreana desnuclearizada.



El enviado del Departamento de Estado para Corea del Norte, Stephen E. Biegun, calificó como…pura especulación… los reportes del New York Times sobre la propuesta para una congelación del programa nuclear de Corea del Norte a cambio de concederle el status de potencia nuclear.



Entre tanto, el presidente de Corea del Sur, Moo Jae-in, aseguró hoy que la cumbre del pasado domingo entre Donald Trump y Kim Jong-un en la frontera inter-coreana, marcó el final de las hostilidades mutuas entre sus dos países y el inicio de una era de paz.



Moon describió el encuentro como histórico, lo calificó como fruto de una sorprendente imaginación, y destacó que la cita se organizó tras la oferta sin precedentes realizada por Trump a través de Twitter y la valiente decisión de Kim de aceptarla.



Durante su improvisada tercera cumbre en la zona desmilitarizada de la frontera entre las dos Coreas, Donald Trump y Kim Jong Un reafirmaron su amistad y acordaron reanudar las conversaciones nucleares.



