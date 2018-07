Policía brasileña afirma tener pruebas de corrupción contra Temer

2018-07-02 09:16:22 / web@radiorebelde.icrt.cu

La Policía Federal de Brasil (PFB) anunció que tiene en su poder pruebas que incriminan al presidente de facto de Brasil, Michel Temer con una red de corrupción con la empresa de arquitectura e ingeniería Argeplan, según un informe enviado al Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), reportó Telesur. Los elementos recopilados indican que Argeplan y su estructura financiera y funcional fue colocada varias veces al servicio de demandas de la vida pública y privada del excelentísimo presidente Michel Temer, informó, el comisario de la Policía Federal, Cleyber Malta Lopes. La empresa Argeplan pertenece a João Batista Lima, un excoronel de la Policía Federal de Brasil y amigo personal de Temer, y las denuncias están relacionadas con estrategias fraudulentas vinculadas con el decreto de Los Puertos, firmado por el mandatario de facto en mayo de 2017. Dicho decreto fue introducido por Temer con el propósito de concretar beneficios al sector portuario del país, y en este sentido, varias personas cercanas de la gestión de la administración brasileña, fueron detenidos y privados de libertad mientras se investigan los delitos administrativos y financieros de las zonas portuarias. Por otro lado, la procuradora del Supremo Tribunal Federal, Raquel Dodge, otorgó un plazo de 60 días al cuerpo de investigaciones de la Policía Federal para que formalice las pruebas que podrían incriminar a esos funcionarios y a Michel Temer, en casos de corrupción. Además, Michel Temer tiene varias denuncias ligadas al lavado de dinero y corrupción pasiva, acusaciones que han sido detenidos y paralizados por la intervención de la Cámara de diputados brasileño.



Lucha contra la corrupción ocupa último día de Cumbre de la UA



La implementación de estrategias para luchar contra la corrupción centrarán hoy la atención de los líderes que participan es la XXI Cumbre de la Unión Africana (UA), que se celebra en Nouakchott, capital de Mauritania. Con un llamado a combatir sin descanso los flujos financieros ilícitos culminará este lunes la reunión de UA, según detalló un comunicado emitido por el organismo. Según la UA, el continente pierde aproximadamente 148 mil millones de dólares al año por esos males, alrededor del 25 por ciento del PIB promedio de África. Transparency International, en su más reciente Índice de Percepción de la Corrupción, publicado en febrero, dijo que las prácticas ilegales en sectores calve de la economía estaba arraigadas en Sudán del Sur y Somalia, entre otros lugares. Pero también acentuó que el panorama general en el continente es mixto, y está surgiendo un grupo de liderazgo en la lucha contra el soborno. El texto concluyó que el ingrediente clave que los principales Estados africanos tienen en común es el liderazgo político que está constantemente comprometido con la erradicación de esas variantes dañinas.



El Gobierno británico idea un tercer modelo de relación comercial con la UE



El Gobierno de Theresa May elaboró un tercer plan sobre la futura relación comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) tras el 'brexit', ante los desacuerdos internos sobre dos propuestas anteriores. Los detalles de este nuevo plan no han sido divulgados pero los ministros conservadores lo conocerán en una reunión que tendrán el próximo viernes con la primera ministra en su residencia campestre de Chequers, en las afueras de Londres. El Gobierno 'tory' afronta profundas divisiones entre sus diputados 'brexiteers' (a favor de una salida dura de la UE, sin acceso al mercado único ni a la unión aduanera) y los llamados 'remainers' (los proeuropeos) sobre el vínculo comercial una vez que el Reino Unido se marche de la UE, el 29 de marzo de 2019. Los 'remainers', entre ellos el ministro de Economía, Philip Hammond, prefieren una 'asociación aduanera', por la que Londres recaudaría aranceles en nombre de la UE sobre los bienes llegados a sus puertos pero destinados a los Veintisiete, lo que evitaría controles en la frontera británico-europea. Los 'brexeeters', como el titular de Exteriores, Boris Johnson, defienden la 'máxima facilitación', que permitiría recurrir a la última tecnología para minimizar la necesidad de controles fronterizos físicos tras el 'brexit'. La primera ministra busca, según la BBC, una tercera fórmula que pueda satisfacer a ambos grupos y, al mismo tiempo, permitir que la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda siga siendo invisible para no perjudicar el proceso de paz norirlandés.



Dimite ministro alemán del Interior y provoca crisis en coalición de gobierno



El ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, presentó su dimisión al cargo y también como presidente de la Unión Socialcristiana (CSU, por su sigla en alemán), por sus diferencias con la canciller Ángela Merkel en cuestión migratoria. El anuncio ocurrió tras una reunión de varias horas en la sede del partido y tras un endurecimiento de las posiciones sostenidas por Merkel y sus socios bávaros en materia de migración, apunta Telesur. El funcionario alemán sostuvo que los resultados logrados por Merkel en la cumbre de la Unión Europea (UE) en Bruselas esta semana para reorganizar la política migratoria europea "no son equivalentes" a la cantidad de controles y rechazos de migrantes en la frontera alemana.



Apuñalan a nueve personas en residencia de refugiados en EE.UU.



Al menos nueve personas, varios de ellos refugiados provenientes de Irak, Siria y Etiopía, fueron apuñalados este fin de semana por un hombre que entró al refugio donde se alojaban en el estado de Idaho, Estados Unidos. De acuerdo a la policía de la localidad de Boise, un sujeto de unos 30 años, identificado como Timmy Kinner, irrumpió en un complejo de apartamentos donde residen refugiados en el que se celebraba la fiesta de cumpleaños de una niña de seis años, y apuñaló a otros seis pequeños, de entre cuatro y 12 años de edad, además de a tres adultos. De acuerdo a la policía de la localidad de Boise, un sujeto de unos 30 años, identificado como Timmy Kinner, irrumpió en un complejo de apartamentos donde residen refugiados en el que se celebraba la fiesta de cumpleaños de una niña de seis años, y apuñaló a otros seis pequeños, de entre cuatro y 12 años de edad, además de a tres adultos. El jefe de la Policía de Boise, William Bones, afirmó que "nuestras víctimas son algunos de los miembros más nuevos de nuestra comunidad. Son víctimas que huyeron de la violencia en Siria, Irak y Etiopía".



(Haciendo Radio)