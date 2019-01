Pone fin Iván Duque al Diálogo de Paz con el ELN en La Habana

2019-01-19 06:54:29 / web@radiorebelde.icrt.cu

El presidente de Colombia, Iván Duque, puso fin al proceso de diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional, que se desarrollaban en Cuba, tras el atentado con coche bomba en Bogotá atribuido a esa guerrilla, y lanzó una advertencia a Venezuela, donde según el gobierno colombiano se refugian líderes rebeldes, publicaron varios medios de prensa internacionales. Al día siguiente del ataque que mató a 20 jóvenes estudiantes de una academia policial, y donde murió el presunto atacante, Duque se dirigió al país para anunciar la reactivación de las órdenes de captura contra los negociadores de paz de la organización armada. "He ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los diez miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país", afirmó el presidente de Colombia Iván Duque. De momento, la guerrilla no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra ni sobre la decisión del mandatario Iván Duque, que cuando asumió el poder en agosto había dejado en suspenso los diálogos que sostenía su antecesor Juan Manuel Santos con el ELN desde 2017, primero en Quito y luego en La Habana.



Pide el Fondo Monetario Internacional al Gobierno argentino más ajustes en su política de jubilaciones



Por otro lado Telesur reportó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un compilado de nuevas sugerencias, al Gobierno de Mauricio Macri para que realice nuevos ajuste en el plan de jubilaciones. El organismo internacional exhortó al mandatario argentino a bloquear la jubilación anticipada, reducir los montos de pago establecidos para los futuros jubilados y aumentar a su vez la edad mínima jubilatoria. Las reformas apuntan en gran parte a contener el crecimiento en el número de jubilados, modificando los parámetros clave del sistema; por ejemplo, incrementando la edad de jubilación, endureciendo las reglas para acceder, reduciendo el tamaño de las pensiones a través del ajuste en el cálculo de los beneficios, justifica el FMI. En este sentido, el FMI determina elevar la edad actual de jubilaciones de 63 a 68, rango que le devengaría a la administración de Argentina un 6 por ciento adicional.



Despliegan en Francia un gran dispositivo policial por nueva protesta de los chalecos amarillos



Asimismo la EFE informó que las autoridades francesas realizan hoy un gran despliegue policial en Francia en el décimo día de protestas de los chalecos amarillos, en rechazo contra las políticas del presidente, Emmanuel Macron. Unos 80 mil agentes han sido movilizados en todo el país, y 5 mil de ellos en París, que está previsto que sea el principal escenario de las protestas. Los principales monumentos de Paris están rodeados con un importante dispositivo antidisturbios para evitar que se repitan las imágenes de enfrentamientos y degradaciones del espacio público de jornadas anteriores. La principal manifestación en Paris está prevista en la explanada de los Inválidos, frente a la tumba de Napoleón, aunque los 'chalecos amarillos' se caracterizan por no prever con antelación sus lugares de manifestación. La protesta de hoy de los chalecos amarillos será el décimo sábado consecutivo en el que salen a la calle vestidos con la prenda reflectante obligatoria en todos los vehículos en caso de accidente.



Realizan mujeres gran marcha en Washington para defender sus derechos

Además Prensa Latina indicó que hoy en Washington y otras ciudades estadounidenses se realizará una gran Marcha de Mujeres donde reclamaran por sus derechos y en contra las políticas de la administración de Donald Trump. Esta será la tercera iniciativa de este tipo, tras las realizadas en enero de 2017 y 2018, y marca dos años de resistencia de las féminas contra la política del presidente Trump y sus derechos. En el caso de la movilización de Washington DC, en la cual los organizadores esperan la presencia de decenas de miles de personas, comenzará a las 10:00 de la mañana, en la Plaza Libertad, en la Avenida Pensilvania, y después se desplazará por calles cercanas y pasará frente al Hotel Trump.





