¿Por qué aconsejan reír a carcajadas?

Por qu aconsejan rer a carcajadas?





No sé si usted ha participado alguna vez en un episodio de risa colectiva provocado por algún incidente divertido, si es así, se habrá dado cuenta de su carácter contagioso e irrefrenable que deviene en carcajadas.



La risa provoca la liberación en el cerebro de hormonas como las endorfinas y la serotonina -afirman los expertos. Ambas están relacionadas directamente con el estado de ánimo y el bienestar psicológico, que se obtienen a través de la risa. Llega la persona a sentir tal bienestar que no parece existir otro incidente similar. Según fuentes consultadas, la serotonina y la endorfina se conocen como los "opiáceos naturales" ya que provocan un efecto similar al consumo de opio y al que genera la morfina. La mejor manera de realizar risoterapia es en grupo porque la risa y la autoestima es contagiosa y los estados de ánimo también.



Reír a carcajadas puede ser muy beneficioso para nuestra salud, por ello la risoterapia es parte del estilo de vida de muchas personas. Constituye una práctica recomendada por doctores para animar nuestro espíritu. Ejercitar los más de 400 músculos que se activan con la risa, no solo nos deja con una expresión placentera y de felicidad, sino que mejora nuestro estado de ánimo y autoestima. La risoterapia es una técnica terapéutica que utiliza la risa y todos los beneficios que esta genera, para conseguir resultados positivos en la mente, el cuerpo, el espíritu y por consiguiente un beneficio añadido en nuestros órganos. El solo hecho de rodearse de personas positivas, que sonríen con frecuencia y que tienen una actitud de alegría, provoca el contagio en aquellos que no lo son. “La risa tiene efectos beneficiosos que podemos diferenciar a nivel físico y psicológico”, comentan los especialistas.







Se mencionan como beneficios físicos mantenernos en forma ya que trabajamos musculatura que normalmente no utilizamos, oxigenamos mejor el organismo, puesto que entre carcajadas cogemos el doble de aire que con una respiración normal. El cuerpo genera más anticuerpos, por tanto fortalece nuestro sistema inmunológico. A nivel psicológico, la risa es un liberador de endorfinas, lo que hace que se generen sustancias que combaten la ansiedad y la depresión. De esta manera la risa nos hace felices a nosotros y a la gente que nos rodea y es activador de áreas corticales encargadas de las relaciones a nivel social, por eso, mejora nuestras relaciones sociales.



Los conocedores del tema consideran que sonreír es una forma de convivencia, fomenta el estado de ánimo positivo y, por ello, generamos optimismo, además de ayudar a relativizar la realidad e integración en ella por dura que parezca. La risa ayuda a la recuperación de pacientes de hasta un 60 por ciento. De ahí la aparición de los Doctores Sonrisa, que van a los hospitales a ayudar a los niños ingresados.



Se conocen experiencias profesionales y vivencias subjetivas acerca de los efectos que provocan una actitud positiva y un pensamiento optimista en la curación de enfermedades como el cáncer, incluso en algunas patologías de origen degenerativo.



La risa limita también la producción de una hormona denominada cortisol (responsable del estrés), y libera dopamina en el cerebro, un neurotransmisor asociado a la agilidad mental al mejorar las conexiones neuronales”. Por otro lado, “la risoterapia fomenta la autoestima, así como, la conciencia de prestar atención al momento presente y realizar actividades con la finalidad de divertir a las personas que la practican. Por este motivo, está indicada, siempre como complemento, en algunos tratamientos contra la ansiedad y el estrés.



Expertos recomiendan ejercitar la risa, estimula el sistema inmune, acelera el ritmo cardíaco y aumenta el aporte de oxígeno al cerebro. Reír a carcajadas diez minutos por día mejora la calidad de vida.

