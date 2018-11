Por ahí va el médico cubano pinero



Fotos: cortesía del entrevistado

Cientos de galenos de la Isla de la Juventud han integrado el contingente cubano que cumple misión internacionalista por el mundo. Entre ellos, Lázaro Lazaga González, quien desde el municipio Vitorino Freire del estado de Marahao, uno de los lugares más pobres y de gran belleza natural en Brasil, multiplicó en abrazo solidario la salud universal.



«Me daba orgullo que los pacientes me pidieran un abrazo, imagínate que a uno de ellos, un señor de 80 años, le di uno y comenzó a llorar como un niño. Me asusté y le pregunté ¿.que pasó abuelo? me apretó la mano y me dijo......Yo pensé me moriría y nunca tocaría un médico de verdad...bueno yo también empecé a llorar»





Para suerte nuestra este galeno pinero accedió a contarnos cómo era un día normal para él y su equipo médico, el cual estaba conformado por una enfermera, una técnica de la misma especialidad y varios agentes comunitarios.



«Iniciábamos bien temprano en la mañana y atendíamos 9 zonas en total, entre ellas Jacaré que era la unidad principal, el centro Antonio Branco y Saraomirin, cada uno con sus consultorios, precisó.



En Cigana y Cachimbo daba consulta desde una casa, en Marambaya en una escuela y en la Panela Furada, que quiere decir la casilla hueca, a seis familias bajo unos árboles» aseguró.



Los días lluviosos eran para el doctor Lazaga González, momentos de grandes experiencias, nos confesó que subía el carro que los recogía, de martes a viernes, para visitar a los pacientes en un bote hasta la otra orilla y fue así durante los 6 meses que llegaba la seca y entonces hacían un puente superpuesto. «Al principio lo sentía peligroso ya después me acostumbré, imagínate que es un medio de transporte para llevar alimentos y todo» enfatizó.



Durante la entrevista también conocimos de su recibimiento en Vitorino Freire en el mes de noviembre de 2013, en el segundo grupo de médicos pineros que salió hacia Brasil, misión de la cual tiene muy buenos recuerdos« fue un gran acogimiento, no voy a negar que llegué preocupado por el idioma y de cómo iba a ser todo, pero el pueblo junto al Prefecto y el Secretario de Salud organizaron una caravana que recorrió el lugar y todos estaban muy entusiasmados».





Lazaga González, agregó además que las enfermedades más comunes son el parasitismo intestinal, colesterol alto, desnutrición a veces por defecto y otras por exceso, Tuberculosis, Sepsis Vaginal, Hipertensión y desviación de la Columna, sobre todo en mujeres, pues para sobrevivir ellas tienen que quebrar coco, picarlo con un hacha, sacarle la almendra para aceites, champú y con la cáscara hacer carbón para cocinar.



Este hombre que cumplió misión en países como Guatemala del 2001 al 2003, en Venezuela y ahora en Brasil, le reconforta saber que deja estelas de vida en su andar por naciones que lo necesiten.



Cada médico es muestra del humanismo, altruismo y solidaridad. Para Lázaro su profesión es la oportunidad que valida su quehacer para ayudar a los más necesitados.



Nos comenta que encontró un lugar donde algunos de sus habitantes, la mayoría mujeres, nunca tuvieron consultas durante sus 9 meses de embarazo; además de los abrazos, las sonrisas de las personas que realmente le agradecían tu presencia allí, «es reconfortante saber que te quieren»



Qué mejor experiencia que cuando terminaba mis consultas o iba hacia las casas con mi equipo de especialistas, me llamaban con esa frase que me enorgullece tanto “por ahí va el médico cubano pinero” sonrío.

