Por un avance más eficaz contra la Covid-19 2020-06-17 23:18:17 / web@radiorebelde.icrt.cu / Alberto Loreydis Pérez Zamora

La Ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, al comparecer este miércoles en el programa radiotelevisivo Mesa Redonda, destacó que el sector del comercio interior, mantendrá el distanciamiento físico y las medidas higiénico-sanitarias como disposiciones esenciales en la etapa de post pandemia que se inicia a partir de este jueves 18 de junio en todo el país con excepción de las provincias de La Habana y Matanzas.



Díaz Velázquez, remarcó que el sistema del comerció priorizará la atención a los grupos vulnerables y potenciará la incorporación de la figura del mensajero y vendedor a domicilio.



La titular de Comercio Interior enumeró las prioridades para el sector a partir de este jueves como por ejemplo asegurar los principales productos de la canasta básica normada e incorporar en el menor tiempo posible los que se distribuyen por ciclos, como el café y las pastas alimenticias.Informó que en el caso de los productos cuya comercialización no respalden una distribución equitativa se priorizará los niños y mayores de 65 años, pero su venta será controlada y a precios sin subsidios.



Igualmente apuntó que se protege la venta regulada o controlada de viandas y hortalizas en la red de mercados y puntos de ventas estatales, en dependencia de los abastecimientos que garanticen los territorios. También este jueves, cumpliendo las regulaciones de precios establecidas por el Ministerio de Finanzas y Precios se mantienen prestando servicios los mercados de oferta y demanda, puntos de venta, carretilleros y las cooperativas no agropecuarias que tienen como objeto social la venta de productos agrícolas.



Díaz Velázquez, informó que se mantiene la venta controlada del módulo de aseo de la misma forma que se entregaron en los meses de abril, mayo y junio y se persigue acortar el ciclo de entrega de la crema dental, en dependencia de las disponibilidades productivas de la industria.Informó que reabrirán de forma gradual los mercados industriales y las tiendas Cimex y TRD Caribe con los productos que dispongan en los inventarios.



Betzis Díaz informó que igualmente reabren bares, restaurantes y cafeterías con limitación de capacidades, se mantiene suspendida la venta de ron a granel en la red de bodegas, y se restablecen los trámites y servicios técnicos, personales y del hogar de forma gradual con prioridad en los servicios de cocinas y electrodoméstico y los servicios de lavanderías.



Al abordar las actividades recreativas para el verano informó que reinician las instalaciones del sistema de alojamiento con un 60% de su capacidad, así como también círculos sociales, parques de diversiones, salas de juego, zoológicos, acuarios, jardín botánico, recinto ferial y otros excepto en La Habana y Matanzas por no estar en la primera fase de la recuperación.



Remarcó que igualmente el acceso a las playas será controlado según los protocolos de salud establecidos y estará bajo control de la Policía Nacional Revolucionaria con el fin de cumplir el distanciamiento social. Por su parte el ministro de transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, destacó que el restablecimiento del transporte será igualmente de forma gradual, bajo el cumplimiento de medidas sanitarias.



Informó que este 18 de junio se restablecen con limitaciones los servicios de transporte público a nivel de provincia y municipios y en todas las fases será obligatorio el uso de nasobuco por pasajeros y empleados. Rodríguez Dávila destaco que se mantienen todos los servicios en función del sector de la salud, pero se ajustan las transportaciones durante la etapa de pandemia y se restablece el despacho de las cargas procedentes desde el exterior.



El titular de transporte remarcó que solo en la tercera fase se prevé restablecer la entrada y salida de pasajeros al país, así como el resto de los servicios del sector del transporte mientras desde la segunda fase se autorizan operaciones aéreas internacionales hacia los polos turísticos definidos. En la comparecencia radiotelevisiva, Rodríguez Dávila subrayó se mantienen las labores de desinfección de los medios y terminales, el pesquisaje permanente y el control de la ocupación de los medios y las terminales, con el fin de garantizar distanciamiento físico al mismo tiempo que se determinaran protocolos de salud específicos tanto en las fronteras aéreas como marítimas.



Sobre la explotación de las capacidades de los medios de transporte, Rodríguez, explicó que en la primera fase se permitirá hasta el 100% de su capacidad de pasajeros sentados y se establecerá una gradualidad por fases de los pasajeros de pie, que comienza en el 50%, luego 70% y por último el 100% en la tercera fase.



Al abordar el tema del transporte no estatal, el titular del ramo, dijo que se restituyen todas las licencias de los trabajadores por cuenta propia que estaban suspendidas de oficio y prestarán los servicios respetando los precios aprobados por los gobiernos locales y por supuesto no se permite prestar servicios interprovinciales.



“Los trabajadores por cuenta propia que decidan no incorporarse al trabajo, deben presentarse en la entidad que le otorgó la licencia y formalizar su suspensión”, puntualizó



Por su parte el jefe de la Aduana General de la República, Nelson Cordovés Reyes, dijo que para la etapa de recuperación continúan priorizando la seguridad de la frontera; así como extremaran la protección del personal y preservaran los derechos y las garantías legales de todas las personas.



El jefe de la Aduana detalló que en este periodo hay más de 47 000 bultos y 280 contenedores en los depósitos de Aduana así como 840 equipajes están en custodia en departamentos de los aeropuertos.



Estas cargas no comerciales de las personas naturales que llegaron en este período o están por arribar al país, se encuentran pendiente a despacho.Igualmente destacó que no pierden validez los poderes notariales, certificos o permisos que hayan sido emitidos, aun cuando se haya caducado su fecha.



Cordovés Reyes, preciso que se potencia el empleo de la forma no presencial y la transmisión digital de la documentación para realizar cualquier trámite, además de las vías del correo electrónico, Internet, redes sociales y llamadas telefónicas, en función de la atención y respuestas a quejas, reclamaciones y conciliaciones.



Informó que en la primera y segunda fases se abrirá, además, la atención presencial en los lugares de despacho que inician sus servicios, mientras que en la tercera estarán listos el resto de los servicios en las oficinas, donde será necesario cumplir con los protocolos higiénico sanitarios. Destacó que para evitar las aglomeraciones y cumplir los protocolos de salud establecidos las diferentes agencias transitarias y de cargas iniciarán los despachos de cargas desde la primera fase, excepto en Matanzas y La Habana, con citas previa a los destinatarios de dichas cargas.



Cuando La Habana entre en la primera fase, se empezará a despacharse las cargas hacia todos sus municipios. Y en la segunda etapa, cuando se restablezca el transporte interprovincial, se hará al resto de los territorios, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Palco solo tiene representación en la capital. Igualmente se realizará el despacho de los equipajes y bultos postales en presencia del destinatario, y una vez restablecido el transporte interprovincial previsto en la segunda fase se citarán a las personas de otras provincias.



El despacho y entrega de los envíos por parte de las agencias que realizan el servicio a domicilio se mantendrá activo como viene realizándose hasta la fecha.

Finalmente el ministro de turismo cubano, Juan Carlos García Granda, informó que la industria del ocio en Cuba aplicara protocolos en correspondencias con las indicaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Turismo y el ministerio cubano de Salud Pública con el fin de garantizar la seguridad a todos sus clientes.



Señaló, que para asumir la etapa post pandemia las instalaciones turísticas deberán recibir la certificación Turismo Más Higiénico y Seguro.

Informó que a partir de este jueves en todas las provincias declaradas en la fase uno, reabre el turismo para el mercado interno es decir para ciudadanos cubanos y extranjeros residentes en el país.



Con ese propósito se prevén los protocolos higiénico-sanitarios y de manera gradual entraran en explotación, con precios similares al verano anterior, instalaciones hoteleras y de Campismo Popular en todas las provincias, excepto La Habana y Matanzas.