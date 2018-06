Por un barrio fortalecido para el IX Congreso de los CDR

Los coordinadores provinciales de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) del país se reunieron este martes en La Habana con el objetivo de evaluar la labor desplegada hasta la fecha y trazar estrategias para perfeccionar la labor cederista en los barrios con vista al IX Congreso de la organización.



En el encuentro fueron examinados 38 acuerdos adoptados en anteriores secretariados ejecutivo nacional de la mayor organización de masas del país, en temas vitales para los CDR como la preparación de los dirigentes, la atención los jóvenes, la prevención, el trabajo ideológico, y las labores vinculadas a la salud.



El Coordinador Nacional de los CDR, Carlos Rafael Miranda Martínez, en una intervención enfatizó que el Boletín 51 está orientado a promover la salud del barrio por medios de los dúos focales, que buscan con la participación activa de los vecinos la erradicación de mosquitos transmisores de enfermedades.



“Con la realización efectiva de los dúos focales no solo cuidamos de la salud de nuestras familias, si no que apoyamos a la economía del país que todos los años destina grandes sumas de dinero a las fumigaciones y a los equipos que en estas se emplean”, subrayó el también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y del Consejo de Estado.



“Esta es una batalla que gracias al barrio se ha ido ganando y hoy la situación en cuanto a los mosquitos en el país no es la misma de hace dos años, sin embargo, no se puede bajar la guardia en las comunidades, debemos continuar combatiendo”, concluyó el máximo dirigente de los CDR en la Isla.



En la reunión se anunció la III Jornada por el deber Patrio y Antimperialista, a realizarse luego del IX Congreso cederista que se efectuará del 25 al 28 de septiembre de este año en el Palacio de Convenciones de La Habana.



Esta nueva jornada buscará fomentar valores como la solidaridad, suprimiendo el egoísmo en las comunidades y revitalizando la unidad que caracteriza a los barrios cubanos, estará centrada además en el análisis del impacto que tienen oficios cuentapropistas que conviven en la comunidad.



