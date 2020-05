Por la Covid-19, se aconseja una permanencia más prolongada en casa para los más susceptibles

Por la Covid-19, se aconseja una permanencia ms prolongada en casa para los ms susceptibles





En Inglaterra, alrededor de un millón y medio de personas tienen un riesgo muy elevado de sufrir una enfermedad grave e ingreso al hospital debido a la Covid-19; todos ellos recibirán una carta donde se les pide permanecer en sus casas por lo menos durante 12 semanas más, según se informa en un artículo reciente de la revista British Medical Journal. Otras personas también con otros problemas de salud, pero no tan severos, no tendrán que permanecer adentro pero deben dejar una distancia de al menos 2 metros al relacionarse con otras personas.



Los más vulnerables

Entre quienes son consideradas personas vulnerables a los que se les pide un aislamiento más prologado en sus casas, se encuentran quienes están esperando trasplantes de órganos sólidos, personas con determinados cánceres y aquellos sometidos a quimioterapia activa o radioterapia radical para el cáncer de pulmón, así como los cánceres de la sangre o de la médula ósea, como una leucemia, linfoma o mieloma en cualquier etapa de su tratamiento. También todos aquellos que reciben inmunoterapia u otros tratamientos de anticuerpos continuos para el cáncer, las personas que tienen otros tratamientos contra el cáncer capaces de afectar el sistema inmunitario, quienes han tenido trasplantes de médula ósea o células madre en los últimos seis meses o aún están tomando medicamentos inmunosupresores.



Hay otros más

También deben mantener una permanencia prolongada en sus hogares las personas con enfermedades respiratorias graves, incluidas todas aquellas con la llamada fibrosis quística, asma grave o enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave, así como todas las personas con enfermedades raras donde aumenta de manera importante su riesgo de infecciones como inmunodeficiencia combinada grave o células falciformes homocigóticas, las personas que reciben terapias de inmunosupresión suficientes para aumentar significativamente el riesgo de infección, mujeres embarazadas que tienen una enfermedad cardíaca significativa, ya sea congénita o adquirida, pues este será un momento especialmente preocupante para aquellos con afecciones de su salud de carácter especialmente grave.







A quien le queden dudas

También se publicitó que cualquier persona que no recibieron esta carta pero consideren que estaban incluidos en la categoría de muy alto riesgo debería consultar a su médico de familia para recibir asesoramiento.



Aplicable a nuestro pueblo, pero más ampliado

Y es válido decir que todo lo reflejado en ese informe también es aplicable a pacientes cubanos con iguales cuadros de salud y donde también pudieran incluirse otros más como pudieran ser los diabéticos, sobre todo aquellos no bien compensados y que mantienen estilos de vida poco saludables como es obesidad, sedentarismo, hábitos alimentarios poco saludables y mantengan adiciones como tabaquismo y alcoholismo, así como las personas de muy avanzada edad.

Del Autor