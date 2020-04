Por Cuba: Unidos, Venceremos! (+Audio)

La Habana-. La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) hizo público un mensaje de aliento y solidaridad militante con las luchas y denuncias de las organizaciones sindicales en el mundo, ante la compleja situación provocada por la COVID-19.



A continuación las palabras de Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba:



Compatriotas:



Desde este histórico lugar en que rendimos tributo al líder del proletariado mundial Vladimir Ilich Lenin en ocasión del 150 aniversario de su natalicio, convocamos a la celebración de este Primero de Mayo en condiciones muy diferentes a las habituales, aunque con el mismo entusiasmo y espíritu de victoria que nada ni nadie podrá cambiar en los cubanos.



La conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores tendrá en esta ocasión como escenario nuestros hogares, hoy convertidos junto a la familia en trinchera decisiva en la crucial batalla frente a la pandemia que nos azota, la que exige de todos cada vez mayor disciplina social, responsabilidad individual y colectiva.



Este Primero de Mayo reafirmamos la vigencia del concepto de Revolución expresado por el Líder Histórico Fidel Castro Ruz hace veinte años en esta misma fecha, brújula certera que nos señala el camino para seguir avanzando y nos ha permitido actuar con sentido del momento histórico, con audacia, inteligencia y realismo frente a los obstáculos; decididos, como él nos enseñó, a desafiarlos y vencerlos por poderosos que sean.



La sólida unidad forjada por la revolución en nuestro pueblo está hoy presente en la admirable entrega de los trabajadores de la salud dentro y fuera de nuestras fronteras que desmoronan cada día con hechos la infame campaña de calumnias con que en vano se intenta desacreditar a la medicina cubana, en la consagración e integración de los científicos de múltiples disciplinas en el enfrentamiento al virus.



Presente también en el aporte creativo de la Cultura el Arte y los Medios de Comunicación, en la dedicación de maestros y profesores a las teleclases, en la atención de los trabajadores sociales junto a las organizaciones del barrio a los grupos poblacionales más vulnerables, y en la contribución del sector no estatal en diferentes frentes de los servicios.



Del mismo modo en el empeño de quienes bajo complejas condiciones mantienen vital la economía y los programas de desarrollo, como la zafra azucarera, la producción agropecuaria y de alimentos, los transportistas, portuarios, las fábricas de productos de aseo y de medicamentos, la generación de energía y las comunicaciones, así como las actividades del comercio y la gastronomía, juntos a quienes garantizan la higiene y el orden de nuestras comunidades.



En esta significativa fecha hacemos patente nuestra solidaridad con los trabajadores que en el mundo sufren el impacto de la crisis del sistema sanitario capitalista, las políticas neoliberales y sus negativos efectos en el crecimiento del desempleo y la pérdida de sus prestaciones sociales.



Agradecemos la movilización de las organizaciones sindicales amigas y en general de las fuerzas progresistas del orbe por el creciente reclamo al cese del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, que no solo constituye el principal obstáculo para nuestro desarrollo y una violación permanente de los derechos humanos de los cubanos, sino que también entorpece el enfrentamiento del país a la Covid- 19, lo que reafirma su carácter genocida.



El aislamiento social no ha impedido el despliegue de la iniciativa y la creatividad de cada patriota cubano que desde sus casas o en los puestos que les ha correspondido ocupar en esta pelea por la salud y la vida, conmemoraran este Día Internacional de los Trabajadores rememorando las más hermosas vivencias que atesoran de esta fecha, convencidos que nuevamente nos reuniremos en marchas compactas y nos abrazaremos, satisfechos de haber conquistado otra victoria de las muchas alcanzadas por nuestro pueblo.



Trabajadores



Enarbolemos en los barrios, comunidades y centros de trabajo las banderas de una nación que lucha por los valores en los que cree, resumidos en el lema central de esta conmemoración: Por Cuba: Unidos Venceremos.



¡Viva el Primero de Mayo!

¡Vivan los trabajadores cubanos!

¡Hasta la victoria, Siempre!



