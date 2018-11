Por favor, no se vaya Doctor

Holguín.- Hasta la tarde del más reciente domingo, el médico Holguinero Juan Ramón Leyva Aguilera, creía estar preparado para todos los momentos difíciles.



Pero al atardecer de este domingo, tocaron a la puerta de la vivienda consultorio. Eran unos toques muy tenues, que solo el silencio imperante los dejo percibir, para ir de inmediato hasta quien pudiera llegar a esa hora, incluso Juan Ramón pensó en alguien enfermo.



Pero a este fornido cubano, de recia extracción campesina, entonces se le nublo la vista, y solo atinó a tomar en sus brazos a aquel niñito de solo cuatro años, y apretarlo contra su pecho, cuando le escuchó decir: “Por favor não vá doutor cubano”.



Eran solo siete palabras…“Por favor no se vaya doctor cubano”. Así resumía el pequeño Kaio, atacado por una difícil enfermedad congénita, la plegaria multiplicada de su pueblo, de su familia, y de él mismo.



Trato de imponer el periodista, al ser humano que soy, pues no resulta fácil escuchar estas desgarradoras historias, cuando se piensa, además, cuál será el futuro de Kaio, y de tantos como él, en aquella tierra hermana, solo por la soberbia y el odio de un hombre. Es cuando descubro entonces que su fortaleza, no es casualidad, es inspiración, es compromiso.



Mientras compruebo tan firmes convicciones, pienso que alguien que todos los días lo añora, con la nostalgia y el cariño único de la madre se sentiría feliz de escucharlo esta tarde, y así le pido a Juan Ramón cómo localizarla acá en Gibara.



Este fue el resultado; Maritza está feliz, está orgullosa. La vida siempre premia a los buenos. Especialista en el policlínico José Martí, de Gibara, su tierra natal. Su hijo estuvo en Paquistán, cuando aquel tsunami arrasador, estuvo en apartados y difíciles sitios de la geografía venezolana, y ahora lleva más de dos años en Yaguaribe, un poblado del enorme Brasil, a unos trescientos kilómetros de la ciudad de Fortaleza, capital del Estado Seara.

Escuche detalles en el siguiente reporte:



