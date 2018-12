Por favor, respeta mi espacio

Hay ciertas nociones que nos son inherentes a todos los seres humanos aun cuando puedan tener sus variaciones entre una cultura y otra.



Uno de esos rasgos característicos de nuestra individualidad es la necesidad de espacios personales, límites propios, tanto físicos como espirituales, que nos hacen sentir confortables.



Cuando alguien irrumpe en ese círculo invisible o no, en esa frontera imaginaria o real que trazamos a nuestro alrededor, lo usual es que nos cause extrañeza y hasta disgusto.



Pongamos un ejemplo, para una mejor comprensión. En las sociedades asiáticas, digamos, una persona guarda más distancia física de sus semejantes que en nuestra civilización occidental. Y si hablamos de Cuba, qué decir. A veces nuestra efusividad y confianza excede en extremo cualquiera de los límites.







Pensemos sobre cuántas veces en el día personas conocidas o no violentan nuestro espacio o tratan de hacerlo. Puede sucedernos en el trabajo, en una escuela, en la misma casa. Ni hablar ya de los lugares públicos, donde con frecuencia hasta por necesidad, casi de forma obligatoria, tenemos que compartir proximidades indeseadas.



Y ya sé que están pensando en los ómnibus urbanos, claro está, pero no es ese el único lugar en donde nos puede ocurrir algo así.

Siempre que alguien invade ese espacio privado que nos permite reconocernos en lo que somos, hacemos y tenemos, estamos frente a un posible problema.



Esa irrupción en nuestro radio de acción muchas veces ocurre en límites bien concretos, como nuestro puesto laboral, el pupitre de cada estudiante, el cuarto o las pertenencias de cada integrante del hogar. Sin pedir permiso, o de forma inoportuna, tenemos de pronto en nuestro espacio a quien no queremos allí, que nos impone su presencia e incluso puede llegar a disponer o apropiarse de lo que nos pertenece muy íntimamente.



Pero esta usurpación de nuestro espacio puede acontecer no solo en lugares u objetos palpables, materialmente tangibles, sino también en nuestra zona de seguridad psicológica. Cuando no hay respeto ajeno hacia nuestros sentimientos, cuando nos niegan o rechazan por nuestra manera de ver, interpretar y actuar en este mundo, también hay violencia hacia ese espacio nuestro, no físico en este caso, pero no menos importante y personalísimo.







Por supuesto, que en todos los casos, tenemos derecho a defender nuestro espacio, con razones, argumentos, convicciones, y también con hechos. No hay que molestarse ni ponerse bravo. Es el reclamo de nuestra individualidad, nuestro espacio físico o espiritual. Hay que entenderlo, y facilitarlo también para esas personas que queremos y nos rodean, pues lo óptimo sería que nos diéramos cuenta, o al menos nos cuestionáramos con más asiduidad, si no nos estamos inmiscuyendo en la vida ajena. Y si eso no sucede, no temamos entonces a poner ese límite mágico que mantiene la paz, el orden y no pocas veces hasta los mayores afectos. Digámoslo así, claramente: Por favor, respeta mi espacio.



