Por un ferrocarril más eficiente en Cuba (+Audio, Fotos y Video)

El Ferrocarril constituye el medio principal del sistema de transporte terrestre de la República de Cuba, por tanto su estructura, organización y funcionamiento son determinantes para el desarrollo económico y social de país.



La publicación del Decreto Ley No. 348 De los Ferrocarriles responde al cumplimiento de la política para el perfeccionamiento del Ministerio del Transporte y tiene como objetivo regular el transporte ferroviario, su infraestructura y los servicios auxiliares y conexos, la forma de organización de los operadores, lo relativo al material rodante y su circulación por la vía férrea, la actuación ante afectaciones a la seguridad ferroviaria y la disciplina, titulación formal y capacitación de los trabajadores del sector.





Momento de la comparecencia de directivos del ramo en el programa Haciendo Radio.



La misión del Sistema Ferroviario Nacional (SFN) es la de transportar cargas y pasajeros de forma segura, eficiente, eficaz y sostenible, conforme a lo planificado por la economía.



Actualmente prestan servicio público de pasajeros los trenes con destino Habana-Santiago de Cuba, Habana Guantánamo, Habana-Sancti Spíritus y Habana-Manzanillo, todos con frecuencia cada 4 días por falta de mayor disponibilidad técnica. En el caso de Habana-Manzanillo los clientes se quejan de altos precios en los productos alimenticios que se ofrecen a bordo y en ocasiones los baños, no se mantienen limpios.





Mientras la trasportación de carga se ha ido recuperando como prioridad del país, hoy se da respuesta a la extracción de Contenedores del Mariel hacia el Oriente del país y el municipio matanceros de Cárdenas sustituyendo, en este último alrededor de 50 rastras semanales.



Igualmente el servicio de ferrocarriles por carga asegura la transportación de cemento desde Cienfuegos hacia las provincias orientales y se garantizan el traslado de grandes volúmenes de Hidrocarburo procesados en las refinerías del país.







Este decreto establece un ancho de vía único para todo el país de 15 metros y prohíbe la circulación y el paso de personas, animales, y toda clase de vehículos sobre la vía férrea., tampoco se permitirá modificar las señales e instalaciones ferroviarias, verter desechos, materiales, escombros, chatarras u otros similares.



Otros detalles de la entrevista en el siguiente video.







Las nuevas normas instituyeron un capítulo sobre la seguridad y supervisión ferroviaria y definen el concepto de seguridad ferroviaria como la combinación de medios técnicos y humanos empleados para preservar la vida de las personas, el material rodante y la prevención de accidentes de trenes o mitigar sus consecuencias en caso que se produzcan.



Igualmente permite constituir el Comité Nacional de Gestión de la Seguridad Ferroviaria, el que tiene entre sus funciones exigir a los operadores la realización del control y seguimiento de la gestión, la adopción de las acciones correctivas y preventivas que aseguren su eliminación.





El funcionario apuntó que esta normativa permitirá la organización de las líneas y sus zonas aledañas.



Aparece una nueva titulación denominada Certificado de Seguridad Ferroviaria para el personal no titular de Licencia. Aval que constituye una habilitación para desempeñar cargos de responsabilidad. También los trabajadores una vez aprobados los exámenes médicos y psicofisiológicos tienen la obligación de realizar las pruebas teóricas y prácticas establecidas.



Esta nueva legislación está encaminada a rescatar al personal especializado del ferrocarril y la capacitación de todos los trabajadores.





