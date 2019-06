En audio: ¿Por qué no nos entendemos?

En audio: Por qu no nos entendemos?



Los cubanos somos intransigentes cuando se trata de defender nuestros principios. Nuestros adversarios ya debieran conocer que no negociamos cuando se trata de la soberanía e independencia conquistadas.



Por estos días, ante el arrecio de la política agresiva del gobierno de Estados Unidos, evocamos al General Antonio Maceo cuando el 15 de marzo de 1878, en Mangos de Baraguá, respondió al militar español Arsenio Martínez Campos acerca del documento que representaba el Pacto del Zanjón: «... No, no nos entendemos…».



Ciertamente, la histórica Protesta de Baraguá fue mucho más que la negativa a suscribir un documento infame. Del ejemplo del Titán de Bronce y los mambises que lo siguieron, heredamos la intransigencia de la nación cubana.







Y desde Baraguá, cuando Cuba no aceptó paz sin independencia, esa misma intransigencia siempre ha salvado a la Revolución. Eso Donald Trump debiera entenderlo, para que no perdiera su tiempo tratando de negociar principios con el pueblo cubano.



Sabemos que este otro documento anexionista que pretende imponer, la Ley Helms-Burton de 1996, tiene como propósito atar las manos de cualquier gobierno estadounidense ante la posibilidad, el deseo o la voluntad de avanzar hacia una mejor relación entre los dos países.



La ley descansa en dos grandes mentiras, la primera es que Cuba constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, esto es una falacia concebida deliberadamente para pretender argumentar este engendro jurídico.La segunda gran mentira es que dice que las nacionalizaciones llevadas a cabo al triunfo de la Revolución fueron ilegales, ilegítimas o indebidas.



La Ley Helms-Burton viola flagrantemente las leyes y los derechos humanos del pueblo cubano, la Constitución de los Estados Unidos y varias normas jurídicas de ese país, numerosos actos del derecho internacional que regulan las relaciones políticas, económicas, comerciales y financieras entre los Estados, y atenta contra la libertad de comercio e inversión.



Este documento es considerado por especialistas, gobiernos y organizaciones de todo el mundo como una aberración jurídica. La historia registra con suficiente claridad que la política de bloqueo económico y los problemas bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos no tienen su origen en las justas nacionalizaciones que, conforme a la ley y con derecho legítimo, llevó a cabo el gobierno revolucionario.



Las agresiones militares, económicas y terroristas del gobierno de los Estados Unidos comenzaron contra Cuba antes de que se produjeran los actos fundamentales de nacionalización de propiedades estadounidenses.



Cuba tiene memoria y no olvida su historia, ni las raíces patriotas que nos trajeron hasta aquí. Si el gobierno de Estados Unidos decidió un rumbo de confrontación, no renunciaremos a nuestros invariables principios, esos que jamás será negociables. Así que, ciertamente, “no, nos entendemos”.



Del Autor