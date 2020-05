En Audio: Por nuestros hermanos en Zona Roja, todo





Por ahora son historias para, en alguna oportunidad, ojalá cercana, puedan contarse.



Quienes en estos días -que ya suman dos meses- han permanecido en las denominadas Zonas Rojas, arriesgando la vida propia por salvar la de un hermano, combatiendo a un enemigo invisible y desconocido, saben que es mucho más que solo un enfrentamiento médico.



Y en todo ese desempeño cabal incide, de manera principal, así como el caudal de conocimientos profesionales, la siquis de cada uno de esos héroes y heroínas.



De ahí que la tranquilidad emocional sea un factor que se tiene muy en cuenta en los ya familiares Centros de Aislamiento, preparados para ese personal médico y de enfermería, donde ellos permanecen solo unas pocas horas cada día.



Un ejemplo de funcionamiento sin grietas, totalmente de excelencia, está en el centro ubicado en la “Villa de los Constructores”, en Pedernales, de Holguín, una instalación “Botón de Oro”, de la Empresa de Atención a Trabajadores, “Garbo”, según su nombre comercial.



Y como de detalles está hecha la vida, baste reflejar, a manera de ejemplo, el encuentro sorpresa, que allí prepararon, la noche del sábado, a las doctoras y enfermeras madres. Ellas, lejos de sus hijos, y de sus propias progenitoras, pero alentadas, y motivadas, porque allí no pasó por alto el Día de las madres.







Y aunque no faltó el tradicional cake, flores, y hasta regalos a cada una, el ingrediente principal fue el amor, pensar como esas madres doctoras y enfermeras, alejadas de hijos y hogares, y así lo subrayaba Elsa Mulet Sánchez, directora de control de la Empresa Garbo.



En fin, es acompañar, hasta con un aparente pequeño detalle, a esos héroes y heroínas, que no se despegan de la Zona Roja.



Y es que familia es mucho más que un par de apellidos, o residir bajo el mismo techo. Los ejemplos, palpables durante este combate por la vida, son lecciones para aplicarles el valor, y el fijador de la constancia.



Puede escuchar además la versión en audio:

