Por segundo día Cuba pierde en tie-break (+Video)



República Dominicana obtuvo la victoria por 3-2 sobre Cuba en el segundo día de acción del II Final Four U20. Foto: FPV



Cuba volvió a caer en cinco sets, en esta oportunidad ante República Dominicana en la segunda jornada de la II Copa Final Four sub 20 femenina de voleibol que se celebra en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores en Lima, Perú.



Las dominicanas se impusieron con parciales de 25-22; 18-25; 23-25; 25-20; 15-11.



De acuerdo al reporte de la página digital de NORCECA el espectacular bloqueo Dominicano fue nuevamente su arma para superar al rival con ventaja de 18-12.



Las cubanas lo hicieron mejor en el fundamento del ataque (44-51) y servicio (7-11). Las dominicanas tuvieron 29 errores no forzados en contra de 37 por parte de Cuba.



La capitana Natalia Martínez, con 24 puntos, fue la máxima anotadora del encuentro, incluyendo 17 ataques, 5 bloqueos y dos saque puntos; también contribuyeron en la causa triunfadora Liliannis Feliz y Erika Asencio, con 12 puntos cada una y Sthefany González con 10 tantos. Las atacantes cubanas con dígitos dobles fueron Ivy Vila (24), Ailama Cese (17) y Evilania Martínez (10).



La máxima anotadora cubana, Ivy Vila: "Tuvimos un rival duro, pero sabemos que cada una dio su máximo esfuerzo y estuvimos muy cerca de ganar. Hoy nos faltó un poco de definición en el ataque, pero sabemos que tenemos mucha garra por demostrar".



Hoy Cuba, que solo tiene opción de disputar el tercer puesto, enfrentará a Argentina, líder invicto del torneo en dos presentaciones.

Cuba vs Rep. Dominicana 5To Set - Final Four Sub 20 - 2018: https://t.co/0OESacuOWV a través de @YouTube — fullvoley (@fullvoley_VP) 8 de septiembre de 2018

