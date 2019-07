Por una mayor informatización Sistema Bancario Cubano

Por una mayor informatizacin Sistema Bancario Cubano

El Sistema Bancario Cubano tiene identificado una agenda digital, traducida en la realización de operaciones bancarias con el uso de las tecnologías y como parte del proceso de informatización de la sociedad.



El uso de la tarjeta magnética como medio de pago es uno de los objetivos principales para promover las operaciones que no medien el efectivo. Sobre el tema explicó a Radio Rebelde Alberto Quiñones Betancourt, Director del Banco Central de Cuba.



“Uno de los canales más demandados son los Terminales de Punto de Venta(TPV) que están ubicados en los centros comercios. El objetivo es que se pueda pagar directamente con la tarjeta y esta se convierta en un medio de pago”.



“El Sistema Bancario está trabajando no solo desde el punto de vista tecnológico si no incentivando las bonificaciones que ofertan los bancos emisores a sus clientes para promover el uso de los TPV”.



Descargue en este enlace la Aplicación Transfermóvil







Uno de los servicios más demandados es el uso de la Banca Móvil, mediante la aplicación de Etecsa Transfermóvil, con ventajas como la inmediatez. Este servicio permite además consultar y pagar las facturas del agua, electricidad y teléfono, chequear el saldo de la tarjeta magnética y las últimas operaciones realizadas.



“Este es el canal que más se conoce y más crece. Próximamente tendrá nuevos servicios como en caso del pago con el móvil en Cimex, la recarga nauta y otros servicios de apoyo al comercio electrónico”, apuntó Quiñones Betancourt.



Norma Elena Triana, Directora de Banca Telefónica del Banco Metropolitano explicó otras de las posibilidades que brinda la institución mediante llamadas telefónicas con el servicio de Telebanca. Como nuevos servicios destacó el pago de la amortización de deudas y el gas.









Ante la duda de los clientes, Triana explicó cómo obtener una tarjera de Telebanca.



“Para banco Metropolitano es muy sencillo adquirir la tarjeta de Telebanca. El cliente que quiera adquirirla puede ir a cualquier sucursal bancaria y en el mismo día se le hace entrega inmediata de la tarjeta, siempre y cuando el cliente tenga una cuenta de tarjeta magnética”.



Para lo que resta de año el Sistema Bancario potenciará el uso de los terminales de pago, como parte del proceso de informatización de la sociedad y continuará con la solución de dificultades tecnológicas y organizativas para una mejor realización de las operaciones.

