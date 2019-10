En Audio: ¿Por qué vamos por más no es una consigna?

En Audio: Por qu vamos por ms no es una consigna?





Responder al mandato del pueblo y para el pueblo; establecer una vinculación, debate y diálogo permanente con la población; tener en cuenta que las soluciones a los problemas que tenemos son muy complejas, por lo que siempre hay que enfrentar cada complejidad con varias alternativas; y emplear como un instrumento de trabajo la comunicación social; fueron los primeros pilares presentados el pasado año por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y su equipo de gobierno.



En medio de situaciones tensas generadas por el contexto regional e internacional, principalmente por el arrecio del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, el país no se ha detenido y ha puesto en el centro de su quehacer el Plan de la Economía, con la participación de los trabajadores y la conducción de los cuadros y directivos en todo el territorio nacional.



Avanzar en el proceso de informatización; integrar las universidades en la búsqueda de soluciones a los problemas del país; y potenciar el encadenamiento del turismo con los demás sectores de la economía; estimular las buenas experiencias en la exportación y fomentar esta proyección en nuevos sectores; son cuestiones claves para defender, entre todos, nuestros principales procesos económicos y financieros.







Pero nada sería posible, si no tenemos en cuenta defender la ética que debe caracterizar el trabajo de los dirigentes y el permanente contacto con el pueblo.



Entonces, “vamos por más” no es una consigna, sino una frase que sintetiza la proyección de un ejercicio de gobierno, en un país bloqueado, pero convencido de su responsabilidad histórica en hacer avanzar y consolidar el proceso revolucionario que abrazamos desde hace más de 60 años.



¿Qué significa ir por más? Robustecer la empresa estatal socialista, eliminar las indisciplinas, fomentar las exportaciones, cumplir los planes de producción en las empresas, fortalecer el sector no estatal, revitalizar valores en los ciudadanos y la sociedad, destrabar problemas y buscar soluciones…







En medio de una situación económica compleja arreciada por la política hostil de Washington, Cuba no renuncia a su desarrollo económico y social y a fomentar el bienestar de su gente.



Pero hay que tener en cuenta, como subraya Díaz-Canel, que también tenemos que esforzarnos en identificar y destrabar los obstáculos, lo que algunos llaman el bloqueo interno, o sea, nuestras insuficiencias, las propias trabas que ponemos, la burocracia que tenemos y todo aquello que nos impide avanzar de una manera más coherente, con los propios preceptos y principios que hemos estado defendiendo en la actualización de nuestro modelo económico y social.



El presidente cubano ha reiterado que cuando decimos “vamos por más”, es la traducción al lenguaje de gobierno de la respuesta política al enemigo, es la concreción en la práctica de nuestra voluntad de no dejarnos distraer por las presiones y amenazas y resistir creativamente sin renunciar al desarrollo.



Entonces, dejemos de creer y afirmar que la culpa es del otro sin mirar antes qué estamos haciendo, creando, aportando cada uno de nosotros.



Si cada cubano se pregunta ¿qué puedo hacer, qué puedo aportar?, ratificaremos que “vamos por más” es una convicción, no una consigna.



