Pospone Eric su intento de récord





La Habana, Cuba.- El recordista mundial y Guinness en dominio del balón, Eric Hernández, pospuso para el sábado 15 de septiembre su intento de récord que consiste en tocar el balón el mayor tiempo posible, solo con los pies desde la posición de sentado con 1.5 Kg de peso en cada una de sus piernas.



El fallecimiento este lunes de su mamá hizo que no intentara la marca, aun en poder del también cubano Luis Carlos García, el cual dominó la esférica durante una hora, 32 minutos y un segundo. Eric declaró a Radio Rebelde que psicológicamente no estará en condiciones para intentar el récord el sábado 8 y que buscará romperlo el día 15 en el propio lobby del capitalino Hotel Iberostar Parque Central.



Eric, además del ya citado intento buscará sumar a su hoja de servicio, otras dos marcas antes de que concluya el 2018. Dominar la redonda desde la posición de sentado solo con la cabeza y para finales de año tratará de mantener el balón sobre su cuerpo por más de ocho horas con pesos en sus piernas.



El multirecordista mundial, quien tiene como entrenador a su hermano Douglas Hernández, es un dominador completo, y posee récord en corta, mediana y larga duración. El propio Eric manifiesta que respeta las marcas de poco tiempo y que se siente más a gusto en las que sobrepasan las ocho horas, pues aunque no esté en un buen día, le alcanza el tiempo para recuperarse.



