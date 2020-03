Posponen 24 Feria internacional de la música Cubadisco

Posponen 24 Feria internacional de la msica Cubadisco

La 24 Feria internacional de la música Cubadisco 2020 será pospuesta por la COVID-19 hasta que existan condiciones propicias, han revelado miembros del comité organizador de la más importante cita discográfica del país. El evento estaba previsto celebrarlo en mayo, pero la situación generada por la COVID-19 en el mundo ha obligado a varios países, Cuba entre ellos, a suspender sus eventos artísticos y cerrar los teatros, además de proponer medidas de distanciamiento social ajenas a cualquier festividad. De momento, los miembros del comité organizador continúan trabajando en la nominación de los cientos de fonogramas aspirantes al galardón convocado por el Instituto Cubanos de la música desde 1997. Según sus organizadores, la cita -cuando pueda realizarse- servirá también para llevar un mensaje de ánimo a uno de los países más azotados por el nuevo coronavirus, España, pues a esta nación estará dedicada la 24 edición. Tradicionalmente, numerosas formaciones orquestales y artistas participan en las distintas galas de Cubadisco , mientras el Pabellón Cuba sirve de escenario en esta capital para la comercialización de discos, DVD, instrumentos de música y otros productos culturales.



Emisora provincial CMKC, más comprometida con la audiencia en sus 90 años



La emisora provincial CMKC Radio Revolución de Santiago de Cuba arribó ya a los 90 años de fundada con mucho más compromiso con el pueblo, entrega y una programación que responde a sus intereses, necesidades e inquietudes. Hay nombres de obligatoria mención que físicamente no están y dejaron una valiosa huella en esa planta como Guillermo Pérez, Julián Navarro Cuello, Guzmán Cabrales, Lorenzo Ruiz, Ado Sanz, Antonio Lloga y Rebeca Hung, por mencionar a algunos. Excelencia y distinción son palabras que forman parte del slogan de la CMKC, con gustados espacios como Tridimensional, Musicosas, Rancho Mexicano, Ritmos del Caribe, Concierto Informativo, Imagen, Esta tarde, los noticieros y Semáforo musical, entre otros. Tuvo su primera sede en el edificio ocupado por el antiguo Club San Carlos, frente al Parque Céspedes, y luego ocupó varios locales hasta el actual, en la céntrica calle Aguilera, esquina a San Agustín.



Inicia con éxito conciertos online de músicos cubanos



Con el concierto que se ofreció en la pasada jornada el trovador Eduardo Sosa por las frecuencias del Canal Clave, Radio Progreso, el canal de YouTube del Ministerio de Cultura y enlaces de cien páginas de Facebook, se inicia la trasmisión conjunta de conciertos online Estamos Contigo, Músicos Por Cuba, una iniciativa múltiple del Instituto de la Música, el MINCULT y el Instituto Cubano de la Radio y la Televisión. Los conciertos online proseguirán miércoles, jueves y viernes con Marta Campos, Diego Gutiérrez, Omara Portuondo y Ethiel Failde. El Ministerio de Cultura de Cuba, en coordinación con la Radio y la TV Cubanas, apoyan así las trasmisiones online de artistas desde sus casas y centros culturales, para conciertos que se han iniciado por diversas plataformas digitales, en una iniciativa digna de encomio cuando el país desarrolla la lucha por la prevención y control de la COVID-19. Se ha dado a conocer que, desde este miércoles, las plataformas digitales del Ministerio de Cultura se enlazarán entre La Habana y Santiago de Cuba para llevar el mensaje de aliento del Septeto santiaguero, músicos de La trovita, entre otros. Este empeño digno de elogio por la solidaridad manifestada, es posible gracias a la colaboración de La Rueda Producciones, Lía Videos, e I4 Films, que se unen a la voluntad de participar en este propósito que inició David Blanco desde la sala de su casa por Facebook Live, la plataforma digital Tunturuntun y el canal de YouTube Little cube time, y a los que se han sumado numerosos creadores y promotores culturales.



Trasladan a redes sociales BarrioCuento 2020 en Cuba



La 19 edición de BarrioCuento 2020 en Cuba se realizará en las redes sociales, al ser una cita que aúna a disímiles narradores y agrupaciones con espectáculos de oralidad escénica y teatral. El director de la compañía Teatro Cimarrón y presidente del Comité Organizador de la cita, Alberto Curbelo, compartió con medios de prensa la decisión tomada en sintonía con las medidas que adoptó el país para prevenir y enfrentar la COVID-19. De acuerdo con un comunicado firmado por el directivo, el evento hubiera tenido lugar en La Habana del 20 al 26 de marzo, pero la situación actual llevó a los organizadores a replantearse el encuentro desde las redes sociales. Para ello invitan a participar a los delegados inscriptos y todos los cuentacuentos, agrupaciones escénicas, escritores y amigos que quieran sumarse desde cualquier parte del mundo con sus cuentos, poemas, reseñas de espectáculos, reflexiones y reseñas de los autores y participantes. El evento busca revitalizar tradiciones culturales de los pueblos, atraer la atención sobre su diversidad e identidad, favorecer el diálogo y la transmisión oral de experiencias, entre otros objetivos. Como parte de las medidas de prevención y enfrentamiento al COVID-19, diversas instituciones cubanas han pospuesto sus actividades hasta nuevo aviso; mientras algunos artistas ofrecen conciertos o simplemente comparten algún tema musical mediante las redes sociales.



Muere por coronavirus la leyenda del jazz africano Manu Dibango



Ha muerto en París Manu Dibango, con 86 años. El saxofonista camerunés había sido hospitalizado hace seis días, a consecuencia del COVID-19. Fue el autor de “Soul makossa”, uno de los primeros éxitos mundiales de la música africana. Mucho antes de la implantación de la World music, Dibandgo ejerció como difusor global de los ritmos africanos, colaborando con artistas de diferentes géneros y países. Un poco ajeno a las intrigas del negocio del espectáculo, Dibango protagonizó una carrera poco convencional. Por ejemplo, pasó varios años en Costa de Marfil, donde dirigió la orquesta de la televisión estatal. Como instrumentista, Manu fue ampliando su paleta sonora con el vibráfono, la marimba y el balafón. En lo personal, disfrutaba sintonizando con músicas genéticamente próximas a la suya. Amante de lo caribeño, recordaba como un momento álgido su gira con Fani All Stars y, ya en los noventa, la grabación del delicioso CubAfrica con el Cuarteto Patria de Eliades Ochoa. Durante su amplia carrera actuó con gente como el gran Fela Kuti. Y figuras del pop con querencia hacia las músicas del mundo como Sting o Peter Gabriel le buscaron para colaborar. Este reconocimiento de los músicos masivos permitió acceder a Dibango a un público que desconocía su existencia. Sus familiares y amigos han indicado en el comunicado que se ha hecho público en las redes del artista que el entierro se hará de forma íntima y discreta, debido a la emergencia sanitaria que asola el planeta.



Muere Albert Uderzo, uno de los creadores de Astérix



Francia ha perdido este martes a Albert Uderzo, uno de los creadores más potentes de su imaginario colectivo y un referente de la cultura francófona. El coinventor de Astérix—junto a René Goscinny, fallecido en 1977—, ha muerto de una crisis cardíaca. Las aventuras de los irreductibles galos durante el periodo romano su publicaron por primera vez el 29 de octubre de 1959 en el semanario Pilote. Luego, durante sesenta años, las historias imaginadas por Uderzoy Goscinny se convirtieron en una seña de identidad francesa, al construir un mito sobre cómo se forjó la nación. Se calcula que se han vendido 380 millones de ejemplares de las 38 series de Astérix, traducidas en 111 lenguas. En una entrevista con Le Figaro hace unos años, Uderzo explicó que el secreto del éxito tan longevo de la saga de Astérix se debe “a la novedad”, al hecho de que él y Goscinny lograron siempre colmar las expectativas de los lectores, que reclamaban encontrar los ingredientes ya conocidos, una familiaridad que les daba placer, pero a la vez incorporar argumentos novedosos y sorprendentes.



Childish Gambino sorprende a sus seguidores con nuevo álbum



Childish Gambino ha publicado en las plataformas digitales su nueva producción discográfica y está ahora disponible para todos sus seguidores que deseen escucharlo. El álbum incluye canciones con colaboración de artistas como 21 Savage y Ariana Grande y en los créditos también aparecen Ludwig Goransson, Legend o Peaches Monroe. El nuevo material musical del cantante estadounidense inicialmente fue ofrecido en el sitio web DonaldGloverPresents.com, pero Childish Gambino decidió sorprender a sus seguidores y lo publicó bajo el título 3.15.20 en su canal de YouTube. El músico y actor estadounidense visitó La Habana en el 2018 junto a la cantante, actriz y empresaria Rihanna, en un viaje de trabajo para filmar un nuevo proyecto, que tuvo como fondo locaciones cubanas y se tituló Guava island (Isla Guayaba).



