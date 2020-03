Pospuesta Eurocopa 2020 para el próximo año

Pospuesta Eurocopa 2020 para el prximo ao

La Eurocopa 2020, prevista a desarrollarse inicialmente del 12 de junio al 12 de julio venidero en 12 ciudades de ese continente, fue pospuesta para el próximo año a raíz de la pandemia mundial de coronavirus. La decisión fue tomada durante la reunión del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, con los 55 representantes de las Federaciones miembro, así como de clubes, ligas y sindicatos de jugadores. Al inicio, el principal obstáculo para el aplazamiento del torneo era su coincidencia con el Nuevo Mundial de Clubes de la FIFA con sede en China, pero ambos organismos llegaron a un acuerdo. Otra de las disposiciones concertadas en el encuentro fue la fecha para la final de la Liga de Campeones, que, si las condiciones lo permiten, se realizará en el Estadio Olímpico de Estambul el 27 de junio. Entretanto, la definición de la Liga de Europa se llevará a cabo el 24 de ese mes en el Arena Gdansk, de Polonia. Mientras, la Conmebol también determinó postergar para el 2021 la Copa América que organizarán de forma conjunta Argentina y Colombia.



Los deportistas contratados en ligas europeas cumplen medidas sanitarias de protección ante el covid-19



Deportistas de Cuba contratados en ligas de Europa cumplen las medidas sanitarias de protección y están fuera de peligro ante la amenaza del Covid-19. En diálogo vía Facebook, las estrellas cubanas Robertlandy Simón (voleibol) y Jasiel Rivero (baloncesto) confirmaron su estado de salud favorable, libres de la cepa del nuevo coronavirus y en cuarentena domiciliara frente a la suspensión de los torneos de clubes. Sobre el resto de los voleibolistas cubanos contratados en el denominado Viejo Continente, Simón destacó el buen estado de salud de sus compañeros, pues tanto Roamy Alonso, del Consar Ravenna, de Italia; y Marlon Yant, del Chaumont 52, de Francia; están en casa, aislados y en cuarentena. Por su parte, el basquetbolista Jasiel Rivero, miembro del club San Pablo Burgos, de España, comentó que se encuentra bien física y mentalmente, cumpliendo con todas las medidas higiénicas orientadas por las autoridades para evitar la infección. De acuerdo con Rivero, la liga española prevé reanudar sus acciones dentro de 45 días, teniendo en cuenta el control de la pandemia, la cual ya registra casos en 160 naciones. El balonmanista Pavel Caballero, del Sporting Club Da Horta, en Portugal, expresó el buen estado del resto de sus compañeros en España, Francia y Alemania, quienes se hallan aislados y protegidos de la Covid-19.



Recibieron organizadores de Tokio 2020 la antorcha olímpica



Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 recibieron hoy la antorcha olímpica en una ceremonia sin público en la capital de Grecia. En una breve ceremonia sin espectadores en el estadio Panathinaikó de Atenas, donde se celebraron los primeros Juegos de la era moderna en 1896, la antorcha olímpica fue recibida por el representante de Tokio 2020, Naoko Imoto. La llama llegará este viernes 20 a Japón, donde comenzará un recorrido de relevos a partir del 26 de marzo. La celebración de los Juegos está prevista entre el 24 de julio y el 9 de agosto. El jefe del Comité Olímpico Griego, Spyros Capralos, entregó la antorcha a la ex nadadora olímpica japonesa Imoto frente a las vacías gradas del estadio, con capacidad para 50 000 personas. La llama fue trasladada entonces a un pequeño receptáculo para viajar a Japón, a bordo de un avión especialmente acondicionado llamado Tokyo 2020 Go. Además, el jefe de Tokio 2020 Yoshiro Mori dijo que espera que la llegada de la llama olímpica ayude a «retirar las nubes oscuras que tapan el mundo». El avión aterrizará el viernes en la Base Aérea de Matsushima, en la prefectura de Miyagi antes del comienzo del relevo desde la prefectura de Fukushima, que sufrió un gran terremoto y tsunami en 2011.



Borra la Unión ciclista internacional el calendario competitivo hasta finales de abril



La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció importantes medidas para garantizar la supervivencia del ciclismo en la temporada 2020. Entre otras medidas, confirma que el calendario se borra «hasta finales de abril) y la posibilidad de prolongarlo hasta noviembre, así como aumentar el número de corredores por equipo en las carreras. La UCI anunció los acuerdos para tratar de salvar al ciclismo "en el contecto del coronavirus". Para empezar, no se organizarán pruebas del calendario internacional de carretera de la UCI «hasta nuevo aviso, pero al menos hasta finales de abril». El primer evento WorldTour ahora es el Critérium Dauphiné (31 mayo-7 junio). En el caso del ciclismo femenino, la siguiente prueba WorldTour sería el Tour de California (14-16 mayo) y el Giro de Italia se salvaría de momento (26 junio-5 julio). La temporada de carretera de hombres y mujeres puede extenderse hasta el 1 de noviembre de 2020».



Valora saltador Juan Miguel Echevarría su buen inicio de temporada



El saltador de longitud cubano Juan Miguel Echevarría, campeón mundial bajo techo de Birmingham 2018, valoró en esta capital de bueno su inicio de temporada, que llegará al clímax con los Juegos Olímpicos de Tokio. Creo que lo he hecho muy bien en estos primeros meses del año, porque junto a mi entrenador nos dimos a la tarea de eliminar algunos problemas que tuve en la carrera de impulso en 2019, y en la gira invernal pudimos corregirlos, declaró a la ACN Echevarría. Eso propició -dijo- que se cumplieran las marcas previstas en la actual etapa de preparación, por lo que ahora resta seguir trabajando fuerte para competencias futuras, incluida la principal, la cita olímpica en Japón, señaló. Con vistas a ese importantísimo evento tenemos planificada una ruta crítica con la participación en varias paradas de la Liga del Diamante, pero ahora con esta pandemia del nuevo coronavirus debemos esperar a ver qué pasa, precisó el medallista de bronce en el certamen universal al aire libre en Doha, Catar, el pasado año. Me siento en perfectas condiciones y con mucha confianza de que puede ser un gran año para mí, aunque sé que no debo descuidar ningún detalle en los entrenamientos para conseguir mis objetivos, afirmó el monarca de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En lo que va de temporada, el jovencito saltador de Cuba se estrenó a lo grande el 21 de febrero en la última fase del tour mundial de pista cubierta, en Madrid, España, donde logró la mejor marca del año con 8.41 metros (m).



Reinó La Habana en Torneo nacional selectivo de patinaje de carrera



Los representantes de La Habana hicieron valederos los pronósticos y extendieron su reinado en el Torneo Nacional Selectivo de Patinaje de Carrera, justa que tuvo por sede la pista de Punta Gorda, en Cienfuegos. Lidereados por Adriana Cantillo y David Quintero, seleccionados como los atletas más destacados de la competencia, los capitalinos se impusieron en ocho de los 12 eventos convocados. El cuadro de honor estuvo integrado, además, por los árbitros Adriel Benítez, Alexei Agüero y Fernando Tomasevich, junto a la entrenadora Alka Crespo Iglesias, de La Habana. Por Cienfuegos, el protagonismo recayó en Richard Díaz Abreu, quien sumó una medalla de oro y tres de plata. Sabrina Sánchez, comisionada nacional de la disciplina, comentó que el objetivo de la competencia fue evaluar la cantera existente en el país, en aras de realizar nuevas promociones a los equipos nacionales. Informó que se analiza una serie de reclamaciones de esta lid y que, próximamente, darán a conocer la ubicación final del resto de las provincias participantes.



Se prepara la natación artística cubana para CCCAN



La natación artística cubana anda en muy buenos pasos y con ansias de romper el silencio escalofriante que la ha rondado por demasiado tiempo. Con la vista puesta en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Aficionados a la Natación (CCCAN) de este año, en fecha aún por definir, las 17 integrantes del plantel nacional de la disciplina perfeccionan sus rutinas en el Complejo de piscinas Baraguá de La Habana. A decir de Kenia Fons Cabrera, entrenadora del conjunto, actualmente se entrena con el propósito de conseguir medallas en este evento regional, que a su vez serviría de preparación rumbo al torneo clasificatorio a los próximos Juegos Centroamericanos, previsto a celebrarse en 2021. «En esta lid pensamos intervenir en las modalidades de solo, dúo y equipo, tanto en la rutina técnica como en la libre, además de que por primera vez se competirá en el mixto, de ahí la importancia de entrenar de manera constante, aunque no tengamos certámenes de gran envergadura durante el año», explicó la preparadora camagüeyana. «Pienso que las mayores posibilidades en esta justa la tendremos con el dueto mixto porque es una modalidad que inicia en muchos países y esa es una brecha que podemos aprovechar, teniendo en cuenta el buen trabajo que está realizando la pareja nuestra», aseguró Fons Cabrera.



