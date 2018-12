Premia Díaz-Canel a los atletas más destacados del 2018 en Cuba

La Habana.- El Presidente de los Consejo de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, prestigió la Gala de Premiación de los mejores atletas del año en Cuba en el año 2018, que tuvo lugar este jueves en el Palacio de Convenciones de esta capital.



Díaz-Canel premió a los más destacados en la categoría individual. Entre las féminas la santiaguera Yaimé Pérez resultó la mejor, mientras entre los varones sobresalió el matancero Andy Cruz. Mientras que Lorenzo Pérez, de Granma, obtuvo dicha condición en la categoría para discapacitados.





Yaimé consiguió, como mejores resultados los títulos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, la Liga del Diamante y la Copa Continental. “Ha sido el mejor año de mi vida. Espero que el 2019 sea incluso mejor, me estoy preparando con vistas a los Juegos Panamericanos de Lima y el Campeonato Mundial, donde espero subir al podio”.



Entre tanto el púgil de “Alacranes”, subió a lo más alto del podio en los Centrocaribes, en la Serie Mundial, en la Copa Química de Harlem, además de dominar el ranking de la Aiba. “Para esto significa una emoción muy grande, ya que Cuba se caracteriza por tener grandes deportistas. Me siento feliz de poder darle al pueblo estos alegrones y veo que el esfuerzo de tantos años dedicados al boxeo está dando los frutos. Esto me da más responsabilidad porque ya la afición lo que me exige es victorias”.



Lorenzo, logró en Paranatación tres medallas de oro en el Mitin Loterías Caixa de Sao Paulo, Brasil, e igual cantidad en el Abierto de Barranquilla. “Gracias a todas las personas que votaron para que yo fuera el atleta más popular y el más destacado dentro de mi categoría. Estos premios me son una motivación más para seguir esforzándome para en el 2019 buscar medallas en los Parapanamericanos de Lima”.

