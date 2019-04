Premiadas la creatividad y la innovación tecnológica

Premiadas la creatividad y la innovacin tecnolgica

Tanto las estrategias acertadas en materia de propiedad industrial a travs de las modalidades de marcas y otros signos distintivos, como la Creatividad infantil y juvenil fueron reconocidas por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) en La Habana.



El emblema empresarial GNESIS y diseo, de la Empresa de Proyectos de arquitectura e ingeniera de Pinar del Ro, as como el emblema empresarial EGEAS y diseo de la Empresa de Investigaciones y Proyectos hidrulicos de Santiago de Cuba, conquistaron el Premio OCPI 2018 a la Creatividad y la Innovacin tecnolgica en la modalidad de Marcas y otros signos distintivos.



En el caso de la primera el emblema empresarial GNESIS y diseo est registrado en el territorio nacional desde el 18 de abril de 2017, e identifica a la Empresa de proyectos de Arquitectura e ingeniera de Pinar del Ro, en el ejercicio de actividades econmicas afines con servicios tcnico-productivos de proyeccin y diseo; ingeniera; consultora y topografa aplicados a la construccin e integrados de ingeniera para inversiones y obras.



As como para servicios de diseo o proyeccin arquitectnicas e ingeniera de nuevas inversiones, conservacin, restauracin, reparacin, mantenimiento y demolicin y/montaje de objetivos o instalaciones existentes. A los que se suman servicios de proyectos urbansticos, diseo de interiores, exteriores, mobiliario y arquitectura paisajista; servicios de ingeniera de supervisin tcnica y de direccin facultativa de obras, servicios tcnicos de investigacin e innovacin tecnolgica en procesos de diseo y en sistemas constructivos, tecnolgicos e ingenieros, entre otros.



Tiene registrado en el territorio nacional un lema comercial, una marca, un rtulo de establecimiento, un nombre comercial y el emblema empresarial. Ha recibido importantes premios y reconocimientos entre ellos Premio Provincial de la Calidad (2016), Premio provincial de la Academia de Ciencias de Cuba (2018), as como la condicin de Empresa innovadora en la provincia.



Respecto a Emblema Empresarial EGEAS y diseo tiene su emblema registrado desde el 2 de octubre de 2008 e identifica a la empresa en la prestacin de servicios de investigaciones, proyectos, direccin integrada de proyectos y consultoras en nuevas inversiones de obras hidrulicas, as como la remodelacin, ampliacin y desmontaje de obras y sistemas hidrulicos existentes, servicios tcnicos de diagnsticos, defectacin y dictmenes tcnicos; evaluacin de riesgos, afectaciones, vulnerabilidad, daos y desastres naturales.



Actualmente, tiene registrados en el territorio nacional dos signos: el emblema empresarial EGEAS y diseo, y el lema comercial Como un torrente hacia el futuro, los cuales se utilizan en los servicios realizados tal y como se establece en el Manual de identidad corporativa, a fin de que exista una uniformidad que permita identificar sus servicios en el mercado.



En la Categora Creatividad Infantil la Oficina Cubana de la Propiedad lndustrial otorg su premio a El reparador de sueos, de Miguel Alejandro Rodrguez Brito, alumno de la Escuela de oficios Pedro Tllez, de Pinar del Ro; y menciones a Cuadrado de colores (medio de enseanza), a Fabin A. Almaguer; Cmara fotogrfica, de Howard Pea; y La manzana (adorno y portavasos), de Adeilis Gutirrez Pain, todos estudiantes de la Secundaria Bsica Jos Mart, de La Habana.





Por su parte, la Revista Pionero, perteneciente a la Casa Editora Abril, otorg tres reconocimientos especiales a la creatividad infantil y juvenil. Estos fueron para: Adeilis Gutirrez Pain (La manzana) y Vivencio Dola Serrano y Hangara Alarcn Lelen (Instrumentos musicales).



La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnologa y Medio Ambiente, instituy desde el ao 1997 el Premio OCPI a la Creatividad y la Innovacin Tecnolgica a fin de reconocer las estrategias acertadas en el campo de la Propiedad Industrial de instituciones y creadores con resultados positivos en la comercializacin de productos y servicios, tanto en el mercado nacional como en el extranjero. Igualmente reconoce a los creadores ms destacados en edades tempranas, como forma de estimular a los futuros hombres de ciencia.

Del Autor