Premian en Cienfuegos el concurso nacional Amigos de las FAR



Cienfuegos, Cuba.- El día más feliz lo vivió la pionera Wendy Duartes Benavides, rodeada de compañeros, maestros y familias en la premiación del Concurso Amigos de las FAR dedicado al líder histórico Fidel Castro Ruz.



La estudiante de 12 años de edad, de la escuela de la Enseñanza Primaria Marta Abreu del municipio cienfueguero de Cruces, recibió el premio por la modalidad de Carta Saludo.



De manos del Héroe de la República de Cuba, Coronel Orlando Cardoso Villavicencio, la estudiante recibió una réplica del Yate Granma y un certificado de reconocimiento.







Una carta de saludo a los queridos amigos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias escribió Wendy. En uno de los párrafos dice “el amor y el orgullo que sentimos por ustedes responsables de salvaguardar la soberanía de nuestro país”.



“Tenemos la confianza de que nunca defraudarán el legado de Martí, Fidel y Raúl para que una niña como yo pueda seguir disfrutando de las conquistas de nuestra Revolución”, dice la pionera.



Ante los rostros de los niños se emociona Cardoso Villavicencio, quien expresó en exclusiva para Radio Rebelde: “Al mirarlos me hace pensar que el futuro sí está lleno de soldados de la Patria, quienes serán nuestros relevos, las nuevas generaciones”.



El Concurso Amigos de las FAR cumple 40 años, y fue creado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz para que los pioneros tengan la oportunidad de reconocer el esfuerzo y la dedicación de los combatientes.



Junto a Wendy Duartes resultaron ganadores este año cuatro pioneros más, procedentes de las provincias de Villa Clara, Sancti Spíritus y Pinar del Río, quienes recibirán los premios durante las próximas horas, según el dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas en las FAR, Mayor Lázaro Arronte Hernández.



En el acto de reconocimiento se lanzó la convocatoria para el 2019, con el objetivo de que participen los pioneros de las enseñanzas Primaria, Secundaria y Especial entre el dos y 30 de diciembre venidero.



