Premiando lo peor del cine

Los Premios Razzie se otorgan pocos días antes de los ambicionados Premios Oscar. Aquí se selecciona lo peor del cine del año. Se le conoce como un anti-Oscar, que abarca más de veinte categorías.



Esta especie de misa negra del Séptimo Arte, como se le ha llamado, no vaciló en “premiar” al actual presidente de los Estados Unidos, como lo hicieron recientemente, “reconociendo” su aparición en el documental de Michael Moore llamado Farenheit 11-9.



Famosos actores y directores no han escapado de la afilada lupa de esta Fundación de Premios Frambuesa, como debe decirse en español.



La octava edición del “lauro”, distinguió al cantante Bing Crosby por el costoso filme Leonard que obtuvo los acápites de peor película, actor y director.



La controvertida Madonna debió alzar la frambuesa con ¿Quién es esa chica? y también Darryl Hanna (que protagonizó Splash al lado de Tom Hank), con Wall Street de Oliver Stone.



Y con los del cine como Al Pacino, uno de los más respetados actores del siglo XX, lo recibió el 1985 con el largometraje Revolution, dirigido por Hugh Hudson. Por eso no creo que este “galardón” deba tomarse en serio.



Se entrega en una burlona ceremonia, a la que por supuesto los favorecidos no asisten. Aunque debo decir que a veces atinan cruelmente.

Del Autor