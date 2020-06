Premio David 2020 amplía plazo de entrega

Premio David 2020 ampla plazo de entrega

La UNEAC anunció la ampliación del plazo de entrega para su Premio David 2020, atendiendo a la situación epidemiológica generada por el nuevo coronavirus SARS-Cov-2. De acuerdo con las bases actualizadas del certamen, podrán participar todos los escritores cubanos residentes en el país que no tengan libros publicados y se hará constar por escrito que el concursante es un autor inédito y que el libro presentado no está comprometido con alguna editorial u otro concurso. Los autores podrán participar en los géneros de Novela, con un libro no menor de 80 páginas ni mayor de 150 y Poesía, con un libro que no exceda las 60 cuartillas. Los trabajos serán admitidos desde la salida de la presente convocatoria hasta el 30 de agosto de 2020, y deben ser enviados a la dirección electrónica escritores@uneac.co.cu.



Nombran biblioteca de Casa de las Américas como Fernández Retamar



El presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, nombró la biblioteca de esa institución como el poeta y ensayista cubano, Roberto Fernández Retamar, a propósito de celebrarse 90 años del natalicio del Premio Nacional de Literatura. Prieto pronunció las palabras de inauguración junto a la escritora cubana Laidi Fernández De Juan, primogénita de Fernández Retamar, y al ministro de cultura, Alpidio Alonso. El acto se suma a los múltiples homenajes que, de manera virtual, rememoran el legado del fundador de la revista de la Casa y Unión, cuya obra ensayística mereció numerosos reconocimientos en Cuba y Latinoamérica.



Recuerdan a Elena Burke en aniversario de su fallecimiento



Hace 18 años que Elena Burke abandonó su dimensión material, aunque es una de esas figuras que se mantienen vivas, justamente, por la excelencia de su arte. Burke no solo encantó a los cubanos, también viajó por casi toda Europa y América, donde muchos quedaron intensamente impresionados con esta voz que saltaba la barrera del idioma, porque llegaba directo al de sus corazones. Decir que tuvo una exitosa carrera no abarca toda la realidad de su trayectoria porque eran las emociones las esenciales armas con que contaba para crear atmósferas de intimidad inigualables. Al fallecer el 9 de junio de 2002 en La Habana dejó un espacio vacío en lo material, pero no en el imaginario de la nación, porque es un orgullo incuestionable de la cultura cubana.



Artistas de Cuba en Conferencia de Música Alternativa Latina



Artistas de Cuba participaron, este martes, en la Conferencia de Música Alternativa Latina 2020, una de las mejores opciones para su interpretación en vivo en tiempo de la epidemia del SARS-CoV-2. En esta se previó el reconocimiento a un grupo de mujeres líderes que han ayudado a impulsar la música latina a un nivel internacional durante la Wonder Women of Latin Music. El certamen, que se extenderá hasta el 13 de junio, prevé la realización de varios talleres y paneles sobre el futuro de las giras en vivo, el empleo de las redes sociales en la época del nuevo coronavirus y otras oportunidades de intercambio entre la comunidad de músicos en la región.



Plan Maestro gestiona el conocimiento



Visibilidad institucional a través de diversos soportes comunicacionales, acompañamiento a proyectos comunitarios novedosos, vínculo con la academia y servicios de información especializada mediante el Centro de Documentación e Información “Roberto López Bastida (Macholo)”, son algunas de las funciones del Grupo Gestión del Conocimiento de Plan Maestro de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, que trascienden la cotidianidad en su sede de Mercaderes 116, para continuar activas y dando frutos, en tiempos de distanciamiento físico. El conjunto creciente de publicaciones y cuadernos técnicos e informativos se fomenta hoy con producciones desde casa, así como una Experiencia Singular sobre la obra de la Oficina del Historiador, que servirá de guía a otros territorios patrimoniales.



Muere Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo



Pau Donés, líder de la banda Jarabe de Palo, ha muerto a los 53 años de edad, tras una profunda lucha contra el cáncer de colon. La familia del vocalista de la banda ha agradecido el servicio oncológico de los hospitales catalanes donde fue tratado Donés y ha pedido "el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles". En plena pandemia del coronavirus, Donés sorprendió al público cuando anunció su regreso tras más de un año retirado por el cáncer. Además, en los últimos dos meses publicó dos videos en los que aparecía cantando canciones nuevas.



El Hay Festival y la Feria del libro de Guadalajara comparten Premio Princesa de Asturias de Humanidades



La Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el Festival Hay de literatura han recibido el Premio Princesa de Asturias en la categoría de Comunicación y Humanidades. El fallo reconoce a dos instituciones que son herramientas complementarias en la industria del libro en español. Guadalajara es el mayor mercado profesional para las editoriales en lengua castellana; y el Hay Festival simboliza el encuentro de esa industria con sus lectores a través de festivales en los que el acceso a los autores es muy natural. Gracias a los nuevos premiados, la América de habla hispana se reafirma no sólo como un lugar en el que aparecen escritores; es también un territorio lleno de lectores y de profesionales de la literatura.



Fallece a los 91 años el pintor mexicano Manuel Felguérez



El artista plástico mexicano Manuel Felguérez, cuya carrera se extendió por más de seis décadas como impulsor del arte abstracto, falleció según ha informado la Secretaría de Cultura de México, sin especificar la causa de muerte. El artista tenía 91 años. Felguérez nació en el estado central de Zacatecas, en 1928, y perteneció a la Generación de la Ruptura, la cual pretendía un discurso diferente al arte nacionalista de la primera mitad del siglo XX en México. Desde la década de 1950 se mantuvo en apogeo creativo. Integró junto a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, la primera generación de artistas abstractos mexicanos abiertamente confrontados con la tradición de la Escuela Mexicana de Pintura.



