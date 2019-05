En Audio: Premio Lenin para un hombre leal al socialismo

“Por su excepcional aporte a la construcción del socialismo y su quehacer por consolidar los principios de justicia, humanismo y progreso social en la vida de la sociedad, por su lealtad a los ideales del socialismo y de la Revolución cubana, por su desempeño personal en la lucha internacional frente al anticomunismo y el colonialismo, por su postura consecuenteen el fortalecimiento de la amistad cubano-rusa”, el Partido Comunista de la Federación de Rusia confirió el Premio Lenin al General de Ejército Raúl Castro Ruz.



En el Memorial José Martí y todavía con la emoción del recién finalizado desfile de los trabajadores en la Plaza de la Revolución, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba recibió la condecoración de manos de Iván Melnikov, primer vicepresidente de la Duma Estatal de la Federación de Rusia y primer Vicepresidente del Partido Comunista de ese país.



En la breve, pero emotiva ceremonia, estuvo presente el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Asistieron también Miembros del Buró Político.



Luego de poner la medalla en el pecho del revolucionario fiel, Melnikov abrazó a Raúl y el gesto entre ambos devino expresión de los históricos lazos de amistad que unen a los dos países, distantes geográficamente, pero muy cercanos por sus ideales de lucha, por la hermandad existente entre sus pueblos y por la concertación de posiciones en múltiples temas de la agenda internacional.



Al explicar las razones por las que el Partido Comunista ruso confiere el Premio Lenin a Raúl, Iván Melnikov destacó los logros alcanzados por Cuba en sesenta años de Revolución, cuando el pueblo -acotó- cambió su destino abriendo un futuro luminoso.



“Y todo eso ha sido en medio de presiones políticas y económicas permanentes por parte de los enemigos de la isla de la libertad. Los logros de la Revolución cubana, del pueblo, de su unidad y trabajo creador, la defensa de los ideales de Martí y otros héroes sobre la independencia y justicia están ligados de manera indisoluble con el nombre del Comandante Fidel, y por supuesto, con el suyo, compañero Raúl”, subrayó Iván Melnikov.



Al recibir al Premio Lenin, las primeras palabras del General de Ejército Raúl Castro Ruz fueron para destacar el impresionante desfile protagonizado por el pueblo cubano este Primero de Mayo.



“Fue una prueba inequívoca más del apoyo de nuestro pueblo a su Revolución y al socialismo; y de rechazo a las nuevas agresiones del imperialismo norteamericano contra Cuba. Manifestaciones similares ocurrieron a lo largo y ancho de la nación”, afirmó el General de Ejército.



Raúl agradeció a la Presidencia del Partido Comunista de Rusia la entrega del Premio Lenin, el cual recibe -dijo- “no a título personal, sino en nombre de todo nuestro pueblo, de los militantes comunistas y como un reconocimiento a la dirección del Partido”.



En ese sentido, dijo que “el Premio Lenin que se confiere es una muestra fehaciente de las históricas relaciones entre los pueblos de Cuba y la Federación de Rusia que han perdurado en diferentes escenarios y que hoy se refuerzan y renuevan”.



Y agregó Raúl: “Jamás olvidaremos la gratitud que los revolucionarios cubanos le debemos a la Unión Soviética; y en especial, al heroico pueblo ruso por el apoyo decisivo y la solidaridad permanente en los primeros difíciles años de nuestra Revolución”



En sus palabras de agradecimiento, Raúl evocó al Comandante Fidel Castro: “Siempre recuerdo las palabras que Fidel me dijo en un momento determinado de nuestra historia del siglo pasado. Me dijo lo siguiente: sin la ayuda de la Unión Soviética de todo tipo que recibimos, era difícil, por heroica que hubiera sido la resistencia de nuestro pueblo, haber salido victoriosos en todos aquellos años difíciles”.



El Partido Comunista de la Federación de Rusia confirió el Premio Lenin al General de Ejército Raúl Castro Ruz, por su valiosa contribución a la construcción del socialismo.



El pasado 22 de abril se conmemoraron 149 años del nacimiento del líder de la Gran Revolución Socialista de Octubre, artífice de un movimiento que cambiaría para siempre, no solo a su país sino al mundo.

Le proponemos escuche y descargue el reporte desde nuestro Canal de iVoox:

Del Autor