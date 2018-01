Premio Platino 2018 incluye filme cubano en primera preselección

2018-01-31 06:23:14 / web@radiorebelde.icrt.cu

La quinta edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano anunció que su primera preselección de candidatos incluye la película cubana Últimos días en La Habana, del director Fernando Pérez. El filme puede entrar entre las nominadas en las categorías de Mejor Película, Mejor Dirección, y Mejor Guión. De igual forma, la cinta también se inclina a sobresalir en los apartados de Mejor Montaje, Mejor Fotografía y Mejor Dirección de Sonido. Al destacarse de igual modo, la posible candidatura del cubano Jorge Martínez en la división de Mejor Actor, el largometraje Últimos días en La Habana consigue entrar dentro de las favoritas para obtener el premio junto con la chilena Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio; y Zama, de la argentina Lucrecia Martel.



Destaca Aleida Guevara valores de la exposición El Che en París



Aleida Guevara, hija del legendario guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara, calificó de valiente en el contexto actual la exposición dedicada a su padre en la Alcaldía de París, en la capital francesa. Tras recordar las reacciones y críticas emitidas por algunos sectores políticos franceses sobre el homenaje, Aleida visitó la muestra El Che en París, organizada por la asociación Pachamama. Hemos visto, precisó, todo lo que ha sucedido en torno a la exposición, que a pesar de ser pequeña, molesta muchísimo a la derecha porque se habla de un hombre coherente y un revolucionario cabal y eso es siempre un peligro para ellos. La exposición invita a parisinos y turistas a descubrir una leyenda de la revolución en todas sus facetas: el lector insaciable, el deportista, el viajero, el guerrillero, el marxista que aspiraba a impulsar al hombre nuevo, el médico, el poeta, el fotógrafo.



Llegará Ediciones Ávila llegará a Feria del Libro 2018



La presencia de Ciego de Ávila en la XXVII Feria Internacional del Libro de La Habana, del 1ro. al 11 de febrero, estará caracterizada por las presentaciones de textos dedicados al público infantil y a los amantes de la poesía. Según la directora de Ediciones Ávila, Yamaris Rodríguez Rodríguez se presentarán en la fortaleza San Carlos de La Cabaña novedades de la editorial como: Colorisoñando, de Reina Torres, con ilustraciones de Vasily Mendoza, y el poemario Palabras mojadas de Masiel Mateos. Igualmente, precisó, estarán en exposición títulos de años anteriores dedicados a los más pequeños como El duende-conjuro de jato, de Belkis Reyes; y La casa patas arriba, de Masiel Mateos; mientras que en el género lírico se exhibirán Matrices, de Yanarys Valdivia; Cristales Rotos, de Leidy Vidal y Eccenos, de Modesto San Gil.



Asistirán maestros instrumentistas a Festival y Concurso Internacional de Guitarra de La Habana



Los organizadores del decimoquinto Festival y Concurso Internacional de Guitarra de La Habana confirmaron la asistencia de los prestigiosos instrumentistas Pepe Romero (España), Egberto Gismonti (Brasil) y Elio Sicks (Estados Unidos). “Son tres maestros de la guitarra que nos honran con su presencia, además de todo lo que pueden aportar al evento y a los jóvenes participantes”, acotó el presidente de la cita, Jesús Ortega. El encuentro se efectuará en esta capital del 22 al 29 de abril y recién se dio a conocer su convocatoria, abierta a guitarristas que no excedan los 35 años de edad, quienes deben enfrentar un exigente programa de obras seleccionadas. Somos un concurso peculiar, comentó Ortega, “nos ajustamos a un presupuesto estrecho y no podemos premiar con las cifras de certámenes similares en Europa y Estados Unidos, pero la calidad de los participantes es excepcional y el rigor es muy alto”.



Comienza en Ciego de Ávila segunda edición del Encuentro Portales Mágicos



El ilusionismo vuelve a acaparar miradas en Ciego de Ávila durante la segunda edición del Encuentro Portales Mágicos, hasta el 3 de febrero, cita que reúne a quienes en varias partes de la nación hacen de los trucos la manera de acercarse al público admirador. Según el productor general del evento, Víctor Agüero Labañino, en esta ocasión están invitados 40 magos procedentes de La Habana, Matanzas, Camagüey, Las Tunas, Santiago de Cuba y Granma, así como también las compañías Sueños Mágicos y el Teatro Cubano de la Magia. Agüero Labañino precisó que un pasacalle por el bulevar de la ciudad cabecera da apertura al certamen y la gala inaugural tendrá lugar en el Teatro Principal con la presentación de los participantes. El programa de actividades prevé que cada noche cierre con un espacio denominado Cónclaves Mágicas en el patio de la filial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, para reunir a todos los que estarán de visita en suelo avileño por esos días y deleitarán los amantes de esta manifestación.



Ofrecerá cantante cubana Luna Manzanares dos conciertos en Francia



La cantante cubana Luna Manzanares anunció que actuará por primera vez como solista en Francia, país en el cual estrenó en 2016 un musical. Manzanares planea brindar en el Centro de las Artes de Enghien-les-Bain, localidad en las afueras de París, dos conciertos los días 23 y 24 de noviembre próximo, en compañía de cuatro músicos cubanos especializados en piano, bajo, guitarra eléctrica y batería.

A la artista -reconocida por el Ministerio de Cultura de Francia con la Orden de las Artes y las Letras-, se unirán dos coristas de la nación europea para interpretar un repertorio en español, francés, inglés y portugués. Iniciará los espectáculos con Canto a Ochún, una composición propia dedicada a esa deidad de la religión afrocubana, y continuará con temas de los cantautores coterráneos Carlos Varela, Descemer Bueno y Juan Formell.



Festeja Camagüey más de cinco siglos de historia



Como parte de la Semana de la Cultura, en Camagüey sesionará el XII Simposio Internacional Desafíos en el Manejo y Gestión de Ciudades, que abordará el tema la cultura como eje dinamizador de los centros históricos. El día dos de febrero, aniversario 504 de la antigua villa de Santa María del Puerto Príncipe, tendrá lugar en la noche, en la Plaza del Carmen, el habitual Concierto por la Ciudad, acción dedicada a celebrar trascendentales efemérides. Auspiciado por la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, el concierto de este año no solo festejará el aniversario 504 de la urbe, sino también el cumpleaños 23 del laureado Septeto Santiaguero, encargado de amenizar ese día tan especial.



Ofrecerá flautista francesa concierto y clases magistrales en la Isla



El Lyceum Mozartiano de La Habana, el Instituto Superior de Arte y los Estudios Ojalá se complacen en invitarles al concierto y las clases magistrales de la flautista francesa Sibel Pensel, que se realizarán durante la segunda semana del mes de febrero. Pensel es una solista y pedagoga de reconocida trayectoria internacional, profesora en el Conservatorio Superior de la Universidad de Niza, donde recibe alumnos de todas las nacionalidades. El concierto se efectuará el sábado 10 de febrero, a las siete de la noche, en el Oratorio de San Felipe Neri, y contará con la participación de la Orquesta del Instituto Superior de Arte, adjunta al Lyceum Mozartiano, bajo la dirección de José Antonio Méndez. Por su parte, las clases magistrales serán los días 12, 13 y 14 de febrero, de nueve de la mañana a 1 de la tarde, en las instalaciones del Lyceum Mozartiano.



