Presencia de Cuba en Foro del Pacífico

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Rogelio Sierra Díaz, sostiene una intensa agenda de trabajo como parte de las sesiones del XLIX Foro de las Islas del Pacífico, que sesiona en Yaren, capital de la República de Nauru, hasta el próximo día seis.



De acuerdo con una nota hecha pública este martes en el sitio CubaMinrex, la víspera, el diplomático cubano intervino, de manera oficial, en el segmento reservado para los Socios de Diálogo con los Líderes, donde participaron todos los jefes de las delegaciones insulares y otros invitados.



El representante del ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sostuvo encuentros bilaterales con el presidente nauruano, Baron Divavesi Waqa y la ministra de Salud de ese país, Charmaine Scotty.



"The main obstacle for our Small Island Developing States is in fact underdevelopment, which is the legacy bequeathed by an unjust international economic order, and unsustainable consumption and production models." #PacificBlue @ForumSEC #NauruPIF2018 #Cuba pic.twitter.com/G7oDSpmHYZ