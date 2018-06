Presenta abogados un nuevo recurso para lograr la libertad de Lula

La defensa del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciaron que presentó una nueva petición en el Supremo Tribunal Federal (STF) para lograr la libertad del ex mandatario, preso desde el pasado 7 de abril para cumplir una condena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, reportaron varios medios de comunicación.



Además los abogados de Lula cuestionan la decisión del juez relator del caso, Edson Fachin, de enviar al pleno de la Corte Suprema el análisis sobre un pedido de libertad de Lula y evitar así que sea analizado por la Segunda Sala de la Corte, una decisión que consideran arbitraria, informó hoy la revista brasileña Veja.



El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, aseguró que Fachin no justificó los motivos por los que considera que el recurso debe ser analizado por los 11 magistrados del STF, y defendió la probabilidad de que Lula sea liberado si el recurso lo analiza la Segunda Sala del STF.



Además, la defensa de Lula había solicitado una medida cautelar para suspender la ejecución de la pena y permitir que el ex mandatario permanezca en libertad mientras se analizan los recursos en las instancias superiores.



Esta misma semana, la Segunda Sala del STF decidió liberar al ex ministro y ex hombre fuerte del gobierno de Lula, José Dirceu, condenado a más de 30 años de cárcel en el caso Petrobras, atendiendo así un pedido de su defensa para que pueda permanecer libre mientras se analizan los recursos en instancias superiores, algo que los abogados de Lula también quieren lograr.



La defensa de Lula, también quiere que el pedido sea juzgado por uno de los cuatro jueces de la Segunda Sala, y criticó que Fachin, quien usurpó las funciones de la sala mandando el caso al pleno del STF.



