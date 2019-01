Presenta Theresa May el Plan B del Brexit

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, presenta hoy en la Cámara de los Comunes su plan alternativo del 'brexit', tras el rechazo parlamentario al acuerdo negociado con la Unión Europea (UE), informó la agencia francesa AFP. Este 'plan B' que será votado el próximo 29 de enero, y concluida la votación se realizará un debate que durará varias horas y es cuando se espera que los diputados presenten diversas enmiendas. Los medios británicos destacan hoy que May parece empeñada en defender su acuerdo y hace esfuerzos para resolver la salvaguarda o 'garantía' diseñada para evitar una frontera física entre las dos Irlandas, algo rechazado por los conservadores más euroescépticos y los aliados del Partido Democrático Unionista (DUP) norirlandés. Al parecer, May quiere demostrarle a la UE que su acuerdo puede ser aprobado por el Parlamento si se retira la salvaguarda, ya que de esa manera tendría el apoyo de los rebeldes 'tories' y del DUP.



Asciende a 85 la cifra de muertos por la explosión de un ducto de gasolina en México



La cifra de muertos por la explosión en una toma clandestina de gasolina en Tlahuelilpan, en el estado mexicano de Hidalgo, aumentó a 85 personas, publicó Telesur. En rueda de prensa el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó la nueva cifra de fallecidos en la explosión, y reiteró que la investigación de la explosión continuará hasta que queden claras las responsabilidades y encontrar a los culpables de ese suceso. Por otro lado, el titular de la Secretaría de Salud de México, Jorge Alcocer indicó que el número de hospitalizados ha pasado de 66 a 58, pues en las últimas horas, además de los seis fallecidos, se dieron dos altas por mejoría en la salud. También, el gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad, resaltó la gran "dimensión" de la tragedia y tendió una mano a los familiares, asegurando que recibirán ayuda económica para el sepelio y se continuará con la investigación. Esta explosión del ducto de gasolina se dio en medio de la lucha que ha emprendido el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador en contra del robo de combustible a través de los ductos de la empresa estatal Pemex, que genera pérdidas millonarias para la compañía. (Telesur)



Llaman en Venezuela a un acuerdo nacional para lograr la estabilización política en el país



El pueblo de Venezuela aspira hoy preservar la nación independiente en defensa de los logros de la Revolución Bolivariana y a recuperar la estabilidad política, económica y social, aseguró el líder socialista Elías Jaua, reportó Prensa Latina. En un artículo de opinión difundido la víspera por la Agencia Venezolana de Noticias, el dirigente venezolano reconoció la complejidad del escenario nacional a la vez que llamó a un acuerdo nacional entre todos los factores para la lograr la tranquilidad y estabilidad social. En el texto Jaua reconoció, que el pueblo libra su batalla de todos los días por el transporte, la electricidad, los alimentos, las medicinas e intenta curar las heridas de esta larga confrontación creando, inventando, produciendo con las uñas y luchando con pasión. A esto se añade el llamado de la oposición para una 'batalla final' el venidero 23 de enero, convocatoria a una movilización de sectores adversos al poder para desconocer el nuevo presidente Nicolás Maduro. En este escenario, Elias Jaua indicó como una necesidad detener el juego que plantea que en Venezuela ejercen dos mandatarios. El presidente de la República electo, juramentado y en ejercicio constitucional es Nicolás Maduro Moros. A partir de ese reconocimiento, político y jurídico, es necesario avanzar en acuerdos que permitan el funcionamiento armónico de todos los Poderes Públicos, propuso el político. Devolver a la familia venezolana la tranquilidad que merece, requiere de un acuerdo nacional para desmontar la agresión extranjera y ejecutar las profundas rectificaciones políticas y económicas a la cual estamos obligados todos los actores, concluyó el artículo del líder socialista Elías Jaua. (PL)



Causa bombardeo israelí once muertos en Siria



Una serie de bombardeos israelíes contra posiciones del Gobierno sirio y su aliado iraní en Siria dejaron al menos 11 combatientes muertos incluidos dos sirios, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH). Los bombardeos israelíes golpearon blancos en la región de Damasco y en la provincia de Al Sueida según declaró el OSDH. Los bombardeos israelíes que golpearon posiciones militares cerca de Damasco y en el sur donde mataron a 11 combatientes pro gobierno, incluido dos sirios, indicó a la AFP Abdel Rahmane. Los blancos fueron posiciones del Gobierno sirio, pero también de sus aliados iraníes y del movimiento Hezbolá libanés, en los sectores de Kesswa y Jamraya, cerca de Damasco, así como en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Damasco, según el director de la Observatorio Sirio de Derechos Humanos. (EFE)



Llama Moon a Estados Unidos a resolver desnuclearización península coreana por vía pacífica



El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, urgió hoy a Estados Unidos a aprovechar el acercamiento actual con la República Popular Democrática de Corea (RPDC) para acelerar la desnuclearización de la península por la vía pacífica, publico Prensa Latina. Al respecto, Moon destacó que esta es la primera ocasión presentada en 65 años, desde el fin de la Guerra de Corea en 1953, para sentar a la mesa ambos gobiernos, concretar esa meta y también la paz duradera en dicho territorio. Es posible que nunca vuelva a ocurrir, y pase lo que pase, se debe aprovechar esta oportunidad y resolver pacíficamente la cuestión nuclear, comentó el mandatario surcoreano. El presidente surcoreano, Moon Jae-in se comprometió a dar el apoyo necesario con el propósito de garantizar el éxito de la segunda cumbre entre el líder de la RPDC, Kim Jong-un, y el presidente estadounidense, Donald Trump, que está anunciada para finales del fínelas de febrero. (PL)



Desaparecidos más de 110 migrantes en el Mediterráneo



Al menos 114 refugiados se encuentran desaparecidos tras el naufragio de un barco a 50 millas de las costas de Libia. Esta información la brindo la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que fue suministrada por tres sobrevivientes rescatados por la Marina italiana. El portavoz de la OIM en Italia, Flavio di Giacomo, explicó los sobrevivientes son dos sudaneses y un gambiano que fueron trasladados al centro de refugiados en la isla de Lampedusa tras ser rescatados por la Marina italiana. Los sobrevivientes indicaron al personal de la OIM que en el bote que partió desde las costas de la ciudad libia de Garabulli iban al menos 120 personas. Según Di Giacomo, los refugiados declararon que entre las personas desaparecidas hay diez mujeres, una de ellas embarazada, y dos niños, y que las víctimas procedían, sobre todo, de Nigeria, Camerún, Gambia, Costa de Marfil y Sudán. (Telesur)



